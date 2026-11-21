Nel primo pomeriggio di oggi, nel santuario di Incisa Scapaccino, alla presenza del generale D. Andrea Paterna, Comandante della Legione CC “Piemonte e Valle d’Aosta”, del colonnello Giovanni Di Niso, Comandante Provinciale CC di Asti e del colonnello Valerio Cappello, Comandante della Regione CC Forestale “Piemonte”, i Carabinieri di Asti, e delle autorità civili regionali e provinciali, come da tradizione, si è svolta l’annuale ricorrenza della “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri e della Giornata dell’Orfano. Erano presenti l’Ispettore Regionale dell’ANC, generale B. Marcello Bergamini, il Coordinatore Provinciale Fernando Iacono e i presidenti delle Sezioni delle ANC astigiane e i rappresentanti di altre associazioni combattentistiche della Provincia.

La cerimonia religiosa, che riveste un’importanza centrale per l’Arma dei Carabinieri, si è svolta con una solenne cerimonia religiosa officiata da Don Diego Maritano, Cappellano Militare della Scuola Allievi Carabinieri di Torino.

Il Santuario della Virgo Fidelis si colloca nella chiesa ottocentesca di Incisa Scapaccino caratterizzata da una storia lunga e travagliata; oggi l’edificio religioso, riaperto nel 2014 dopo un lungo restauro, è divenuto punto di riferimento per tutti Carabinieri, i loro familiari ed i devoti alla Vergine patrona dell’Arma. Il forte legame con la “Benemerita” deriva dal fatto che proprio in questa chiesa nel febbraio del 1802, fu battezzato Giovanni Battista Scapaccino, prima medaglia d’oro al valore militare dell’Arma dei Carabinieri.

Nel corso della celebrazione religiosa è stata benedetta una targa dedicata ai caduti di Nassiriya, per ricordare la tremenda strage del 12 novembre 2003, in cui persero la vita 28 persone tra militari, in prevalenza, e civili. I militari erano tutti partecipanti alla missione di peacekeeping denominata “Antica Babilonia”, e perirono a causa dell’attacco terroristico attuato mediante l’esplosione di un camion cisterna pieno di esplosivo all’ingresso della base dell’Arma denominata “Maestrale”.

Tra le 19 vittime italiane, 12 Carabinieri, 5 militari dell’Esercito e 2 giornalisti, vi era il luogotenente dei Carabinieri Giuseppe Cavallaro di Nizza Monferrato. La targa sarà poi affissa all’interno del santuario.