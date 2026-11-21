Il Natale si avvicina e, con lui, decorazioni e regali, ma anche nuove opportunità lavorative. C'è chi viene chiamato a casa per trasformare un albero spoglio in un allestimento curato in ogni dettaglio, chi si occupa di scegliere il regalo perfetto al posto del destinatario e chi progetta illuminazioni per balconi, terrazzi e vetrine. Sono i nuovi mestieri delle festività, figure specializzate che rispondono al desiderio di vivere un Natale sempre più personalizzato, senza dover necessariamente gestire in prima persona tutti i preparativi e l'impegno che richiedono.

Secondo le stime, in Italia sono oltre 45mila le opportunità di lavoro legate al periodo natalizio. Un fenomeno che riguarda anche il territorio astigiano, dove il Magico Paese di Natale, realtà consolidata, si è dimostrata capace di coinvolgere centinaia di lavoratori e collaboratori.

Secondo un'indagine realizzata dal Magico Paese di Natale in collaborazione con AstraRicerche, il 40,8% degli intervistati ha anticipato i preparativi rispetto a dieci anni fa, mentre il 49,2% comincia a pensare ai regali con maggiore anticipo. Il Natale, insomma, si organizza sempre prima e cresce la richiesta di servizi capaci di rendere le feste più semplici e, allo stesso tempo, speciali.

I nuovi professionisti delle feste

Tra le figure sempre più ricercate, c'è il Christmas tree decorator, un professionista che si occupa di allestire l'albero di Natale direttamente a domicilio. Non si tratta semplicemente di appendere palline e festoni: il lavoro parte dallo studio degli ambienti, dello stile della casa e dei colori, per arrivare a una composizione armoniosa e personalizzata. Una professione che punta su uno degli elementi più amati delle festività: secondo l'indagine, per il 69,5% degli italiani l'albero è il simbolo più rappresentativo del Natale.

Esistono anche soluzioni attente alla sostenibilità, come il noleggio di alberi veri in vaso, consegnati prima delle feste e ritirati a gennaio. In questo modo il vivaista può occuparsi della loro cura fino alla stagione successiva oppure provvedere alla ripiantumazione.

Per chi desidera trasformare anche gli spazi esterni, invece, c'è il Christmas light designer, specializzato nella progettazione di illuminazioni natalizie per balconi, terrazzi, negozi e strutture ricettive. Le tradizionali luminarie diventano così vere e proprie installazioni, studiate attraverso giochi di luce, colori e scenografie.

Anche i fotografi trovano spazio nell'elenco, visto che, durante le settimane che precedono le feste, allestiscono set a tema per famiglie, coppie e persino animali domestici. Fondali decorati, maglioni coordinati e ambientazioni natalizie permettono di realizzare fotografie da conservare come ricordo o condividere sui social.

Anche la scelta dei regali può diventare un servizio professionale. Il gift planner studia gusti, interessi e passioni della persona che riceverà il dono, individua il regalo più adatto, lo personalizza e può occuparsi anche della consegna. A coordinare l'intera organizzazione delle feste può esserci invece il Christmas planner, una sorta di regista che gestisce decorazioni, cene, eventi e allestimenti di abitazioni, uffici e vetrine.

Il Magico Paese di Natale, oltre 500 persone al lavoro tra Asti e Govone

Quando il Natale diventa un grande evento, le professionalità coinvolte di conseguenza aumentano ulteriormente. Ne è un esempio il Magico Paese di Natale, che quest'anno celebra la ventesima edizione, in programma dal 14 novembre al 20 dicembre tra Asti, Govone e San Damiano d'Asti.

Per dare vita alla manifestazione sono impegnate oltre 500 persone tra organizzatori, espositori, artigiani e volontari, ma anche attori, ballerini, musicisti, scenografi, costumisti e tecnici. Un lavoro che richiede circa un anno di preparazione per sei fine settimana di festa. I numeri raccontano la crescita dell'evento: nel 2025 i visitatori hanno superato quota 500mila, mentre nell'arco di vent'anni sono stati oltre quattro milioni.

A Govone, dove prende vita la Casa di Babbo Natale, uno dei momenti più attesi dai visitatori, il coordinamento artistico è affidato a Vincenzo Santagata. Il suo compito è costruire ogni anno un tema e una narrazione differenti, facendo dialogare scenografie, ambienti e personaggi.

«Quando si entra nella Casa di Babbo Natale il pubblico vede un mondo magico e sospeso nel tempo, ma dietro quell'esperienza c'è un lavoro che comincia molti mesi prima – racconta Santagata –. Il mio compito è costruire una narrazione differente ogni anno, capace di coinvolgere adulti e bambini e fare in modo che scenografie, ambienti e personaggi parlino la stessa lingua, incastrandosi perfettamente».

La sfida, spiega, è creare un mondo nel quale grandi e piccoli possano lasciarsi coinvolgere e tornare a casa con la sensazione di aver vissuto qualcosa di speciale. Perché, come sottolinea il direttore artistico, «il Natale non si lascia semplicemente trovare, bisogna sapere come cercarlo».

Babbo Natale ed elfi: il lavoro dietro la magia

Tra le figure più richieste durante le festività ci sono anche i figuranti che interpretano Babbo Natale e gli animatori degli eventi a tema. Un ruolo che, soprattutto quando si lavora a contatto con i bambini, richiede capacità di ascolto e attenzione.

Secondo l'indagine del Magico Paese di Natale, in più di una famiglia su due, il 52,4%, c'è qualcuno che la notte della Vigilia veste i panni di Babbo Natale per consegnare i regali. A Govone, invece, per sei fine settimana il personaggio incontra centinaia di bambini, raccoglie lettere, domande, confidenze e desideri. Non sempre si tratta di richieste legate a giocattoli e videogiochi: nelle lettere trovano spazio anche sogni più difficili da mettere sotto l'albero, come avere un nuovo amico o trascorrere più tempo a giocare con mamma e papà.

Accanto a Babbo Natale c'è Tata Elfa, che accoglie i piccoli visitatori nella Scuola degli Elfi, accompagnandoli tra prove e attività fino al diploma di aiutante di Babbo Natale. Anche in questo caso, dietro il personaggio c'è un lavoro fatto di preparazione e capacità di coinvolgere i bambini, contribuendo a creare ricordi destinati a rimanere nel tempo.

I dati dell'indagine restituiscono quanto questa tradizione sia ancora sentita tra i più piccoli: il 97% dei bambini di quattro anni crede a Babbo Natale, una percentuale che scende a circa uno su tre a dieci anni. Per il 91,6% dei genitori, tuttavia, questa credenza contribuisce a rendere il Natale più speciale.

Vent'anni di Magico Paese di Natale

Proprio il tempo è il tema scelto per la ventesima edizione della manifestazione. "Il Valore del Tempo" è il filo conduttore di un anniversario che ripercorre vent'anni di incontri, luoghi e ricordi: dai bambini che sono cresciuti e oggi tornano a Govone con i propri figli alle famiglie che hanno trasformato la visita in una tradizione.

Un tema che riguarda anche il lavoro meno visibile, quello di chi inizia a preparare l'evento molti mesi prima, coordinando professionalità e competenze diverse per costruire un'esperienza capace di rinnovarsi a ogni edizione.

Nato nel 2006 da un'idea dell'Associazione culturale Generazione, il Magico Paese di Natale è oggi organizzato dalla Fondazione Generazione ETS, che ha recentemente ottenuto il riconoscimento come Fondazione. Per celebrare il ventennale nasce anche l'Osservatorio sul Natale, un progetto di ricerca che ogni anno analizzerà, attraverso dati originali, le abitudini, i desideri e le nuove tendenze degli italiani durante le festività.