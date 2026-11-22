C’è un vitigno poco conosciuto, una scommessa nata tra i banchi dell’università e la volontà di guardare al futuro senza perdere il legame con la tradizione contadina.

Nasce così la storia di Giacomo Cavallero, giovane enologo e viticoltore della Cavallero Vini di Vesime, tra i premiati dell’Oscar Green 2026, il riconoscimento promosso da Coldiretti per valorizzare l’innovazione e l’intraprendenza delle nuove generazioni in agricoltura.

Classe 1996, Cavallero ha convinto la giuria grazie al percorso di studio, alla tradizione agricola familiare e soprattutto alla scelta di puntare sul Baratuciat, un vitigno a bacca bianca originario della Val di Susa, che ha rischiato di scomparire nel corso del Novecento e che oggi sta trovando nuove opportunità di coltivazione anche nel nostro territorio.

La scoperta è arrivata durante gli studi alla facoltà di Enologia e Viticoltura dell’Università degli Studi di Torino. «È frequentando l'università che ho scoperto, per la prima volta, l'esistenza del Baratuciat – racconta Giacomo –. È stato un mio collega di studi, che risiede vicino ad Avigliana, a portarmene una bottiglia. Che dire… un colpo di fulmine. I profumi, così come freschezza e acidità, mi hanno subito catturato ed è così che, insieme a mio padre Lorenzo, ho deciso di puntare su questo vitigno».

Una scelta concretizzata nel 2018, quando l'azienda ha messo a dimora circa 2mila barbatelle, alle quali nel 2025 se ne sono aggiunte altre 1.500. Una scommessa che si è rivelata adatta anche alle caratteristiche del territorio della Langa astigiana: i vigneti si trovano a circa 500 metri di altitudine, con esposizione a sud e suoli franco-limosi-argillosi.

«Il Baratuciat è un vitigno molto robusto, che ben si è adattato nei nostri areali – spiega il giovane enologo –. Inoltre, la maturazione tardiva ci consente vendemmie a temperature meno elevate, favorendo l'evolversi dei mosti in cantina».

La produzione attuale è un Baratuciat in purezza, vinificato in acciaio, mentre sono in corso anche le prime sperimentazioni per valutarne l'invecchiamento. Una varietà dalla storia particolare: alla fine dell'Ottocento era tra le più diffuse in Val di Susa, prima di perdere progressivamente terreno nel secolo scorso. Il suo recupero è arrivato prima nel Monferrato, dove è stato introdotto nel 2008 con la prima produzione nel 2013, e successivamente nell'Alta Langa astigiana, dove le prime viti sono state messe a dimora nel 2018 e la prima produzione è arrivata nel 2021. Oggi i produttori sono una decina in Val di Susa, circa il doppio nel Monferrato casalese e parzialmente astigiano e uno solo a San Giorgio Scarampi.

Per ragioni legate al disciplinare, il vino viene commercializzato con la denominazione Monferrato Doc Bianco, ma porta un nome che racconta bene lo spirito del progetto: "Tenté", termine dialettale che significa tentare, provare. Un nome scelto per rappresentare la voglia di mettersi in gioco, sperimentare e aprire nuove strade, anche in risposta ai gusti delle nuove generazioni e alle richieste dei mercati emergenti.

Per Cavallero, il riconoscimento dell'Oscar Green rappresenta un grande traguardo: «È per me una conferma e uno stimolo a proseguire in questa direzione. Una lusinga di cui anche nonno Giacomo sarebbe fiero», racconta, ricordando la figura del nonno, protagonista negli anni Quaranta di gesti di grande coraggio civile e di intraprendenza imprenditoriale, in un periodo particolarmente difficile della storia italiana.

Soddisfazione arriva anche da parte di Coldiretti Asti: «Come non essere fieri e orgogliosi dei nostri giovani imprenditori, i quali non solo si approcciano alla viticoltura con preparazione e professionalità, ma si avvantaggiano di quell'entusiasmo più genuino e grintoso, per fare imprese di successo e di qualità», commentano la presidente Monica Monticone e il direttore Giovanni Rosso.