Ad Asti, l'ennesimo grido d'allarme sulla costante diminuzione dei negozi di prossimità si trasforma in una dura critica contro l'amministrazione comunale che, in quasi dieci anni, «non ha creato le condizioni per poter rilanciare e sostenere le piccole attività». Commentando la recente presa di posizione dell'Ascom, che anche ad Asti ha consegnato una chiave simbolica al sindaco Rasero chiedendo di «aprire una riflessione sul futuro del commercio cittadino», il presidente provinciale di Confesercenti, Andrea Visconti, non usa mezzi termini nel definire «fallimentari le politiche adottate negli ultimi anni».

«È decenni che diciamo che c'è crisi e nessuno ha la bacchetta magica per cambiare il mondo, però ci sono delle idee che, se ci fossero impegno e volontà, uno almeno tenta di farle. Qui ci sono stati solo degli slogan, delle vetrine con dei manifesti appesi. Ogni anno il Comune e l'Ascom, che praticamente sono la stessa cosa, mettono un manifestino sulle vetroine, ma per aiutare il commercio non fanno granché. L'unica cosa portata a termine è stata inventare il Natale ai primi di novembre, roba che neanche in Lapponia. Volendo possono provare ad aprire i mercatini di Natale il 15 di agosto, sai mai. Noi ammettiamo di non avere soluzioni che possano stravolgere questa città, ma anche che dovremmo cambiare strada, magari cercando soggetti che siano capaci e non abbiano solo voglia di avere una poltrona. Soggetti che abbiano voglia di investire la propria capacità per trovare soluzioni per questo territorio che sta morendo».

Quello che è stato un gesto di denuncia da parte di Ascom — organizzato in città come in altri capoluoghi di provincia nell'ambito dell'iniziativa "Viviamo le città - La giornata delle chiavi: riapriamo le porte al commercio" — suscita l'amara ironia di Visconti, il quale rimarca come il primo cittadino abbia avuto un ruolo di primo piano proprio tra le fila dell'associazione dei commercianti. Rasero è stato vicepresidente della Confcommercio di Asti dal 2002 al 2007 e presidente di Ascom Servizi dal 30 settembre 2007 al 27 novembre 2024. Ma i dati diffusi dall'associazione di categoria restano lapidari: dal 2012 Asti ha perso 237 negozi.

«Questa amministrazione considera il commercio l'ultima ruota del carro, sempre nelle trattative di giunte – continua Visconti – e l'arrivo di un terzo assessore nel giro di quattro anni dimostra che lo reputa come un qualcosa di inutile altrimenti non sarebbe stato trattato in quel modo. Manifestazioni come Astimusica o il Magico Paese di Natale rappresentano semplici 'spot' di poche settimane che non danno quasi nulla al commercio reale. Dopo nove anni di amministrazione mi aspettavo di vedere almeno un progetto realizzato nel vecchio ospedale, nell'ex Upim, nella ex Maternità, ma niente. Adesso è dieci anni che c'è un unico partito che governa il territorio, tra Asti e la Regione, ma non è cambiato nulla, se non in peggio».

Per il presidente di Confesercenti Asti, la preoccupazione è presto detta: «Temo che questo territorio possa diventare ricettacolo di malavita, di gente brutta, perché quando le vetrine si chiudono ho timore che prendano il predominio solo quei soggetti che vanno a trovare gli amici in carcere e che hanno Asti come punto di riferimento nelle vicinanze». A peggiorare il quadro si aggiungerebbero poi le scelte sulla viabilità, giudicate «penalizzanti e prive di visione commerciale». L'estensione della zona a traffico limitato intorno alla Cattedrale è vista come «un esempio emblematico di scelta sbagliata: non essendoci attività commerciali in quell'area, l'impatto da questo punto di vista è stato nullo, mentre in via Natta l'istituzione del divieto di accesso, monitorato dalla telecamera, ha finito per penalizzare gli unici esercizi presenti, come il tabaccaio all'angolo».

Visconti critica inoltre una totale assenza di confronto istituzionale con l'attuale amministrazione, che non considererebbe Confesercenti un interlocutore con cui definire strategie comuni per il rilancio del piccolo commercio. «Qui siamo in una guerra dove dovremmo toglierci il cappellino della predominanza, dove c'è chi ha tante tessere di iscritti e chi meno. Chi ha tante tessere vuole comandare, ma non riesce a farlo. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e forse, togliendo un po' di supponenza, si inizierebbe a collaborare. Ma temo, per il futuro, che tutto rimanga così. Per questi motivi non sono allibito, sono piuttosto incazzato».