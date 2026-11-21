Tra il ritorno del Bagna Cauda Day, le fiere dedicate alle eccellenze gastronomiche del territorio, i mercatini di Natale, gli appuntamenti culturali e la musica, il fine settimana di sabato 21 e domenica 22 novembre offre diverse occasioni per trascorrere qualche ora alla scoperta di Asti e della sua splendida provincia.

ASTI – Il Magico Paese di Natale e il mercatino in piazza Alfieri

Sabato 21 e domenica 22 novembre continua il Mercatino di Natale nel centro storico di Asti, parte del Magico Paese di Natale. Le bancarelle saranno allestite in piazza Alfieri, dalle 10 alle 20, con ingresso libero.

I visitatori potranno passeggiare tra le casette dedicate all'artigianato, ai prodotti tipici e alle proposte gastronomiche, immergendosi nell'atmosfera delle feste. Tra le novità di questa edizione anche il villaggio degli elfi di Babbo Natale, con giochi e momenti di intrattenimento dedicati ai bambini e alle famiglie.

Il mercatino resterà in città fino al 20 dicembre.

ASTI E PROVINCIA – Torna il Bagna Cauda Day

Prosegue anche nel fine settimana il Bagna Cauda Day, la manifestazione che celebra uno dei piatti più rappresentativi della tradizione piemontese. Gli appuntamenti sono in programma dal 20 al 22 novembre e poi nel fine settimana successivo, dal 27 al 29 novembre, nei locali aderenti all’iniziativa.

La bagna cauda viene proposta nelle tre versioni contraddistinte dal semaforo: rossa per quella classica, gialla per la versione con aglio più leggero e verde per quella senza aglio. Il prezzo di riferimento è di 30 euro, con il vino a 15 euro a bottiglia. Per conoscere i ristoranti partecipanti e prenotare è possibile consultare il sito ufficiale bagnacaudaday.it.

ASTI – Asti Film Festival

Sabato 21 novembre si conclude la sedicesima edizione dell'Asti International Film Festival, iniziata martedì 17 novembre. Cinque giornate dedicate al cinema, con 89 titoli in concorso e appuntamenti distribuiti in diversi spazi cittadini.

Le proiezioni e gli incontri coinvolgono la Sala Pastrone, il Diavolo Rosso, il CPIA e la Casa del Popolo. Tra gli ospiti e i riconoscimenti di questa edizione anche Fabrizio Gifuni e il regista Fausto Brizzi, presente in occasione del ventesimo anniversario di "Notte prima degli esami".

L'ingresso agli appuntamenti è libero a offerta.

ASTI – Letture ad alta voce per la Giornata dei diritti dei bambini

Sabato 21 novembre Palazzo Mazzetti ospita un appuntamento dedicato ai più piccoli in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Si propone un incontro di lettura ad alta voce rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni e alle loro famiglie, organizzato per i progetti Cultura per Crescere e Nati per Leggere, in collaborazione con la Biblioteca Astense Giorgio Faletti.

Le letture saranno integrate dai linguaggi della Comunicazione Aumentativa Alternativa e della Lingua dei Segni Italiana, con interventi curati anche da Amnesty International e dall'associazione Anita e i suoi fratelli.

L'appuntamento si svolgerà al secondo piano di Palazzo Mazzetti, in corso Alfieri 357. La partecipazione è gratuita, con prenotazione tramite il QR code indicato sulla locandina.

ASTI – Premio Asti d'Appello

Domenica 22 novembre il Teatro Alfieri ospita la cerimonia conclusiva della diciottesima edizione del Premio Asti d'Appello, riconoscimento letterario che mette a confronto romanzi già selezionati nelle principali competizioni nazionali.

L'appuntamento è alle 16.30. Gli otto autori finalisti saliranno sul palco per presentare e sostenere le proprie opere davanti al pubblico e alla giuria togata, mentre il verdetto sarà determinato anche dal voto della giuria popolare e di quella giovane.

La cerimonia sarà accompagnata da un concerto dell'Elixir Ensemble, con il programma "Icons of Pop – Miti che hanno segnato un'epoca", un viaggio musicale tra grandi protagonisti della musica pop, dai Beatles agli ABBA, da Michael Jackson a Madonna.

L'ingresso è gratuito, previo ritiro della contromarca alla biglietteria del Teatro Alfieri. Per informazioni: 0141 399057.

ASTI – Concerto di Santa Cecilia nella chiesa di San Martino

Domenica 22 novembre torna il tradizionale concerto di Santa Cecilia, organizzato dalla Banda Musicale "G. Cotti" – Città di Asti A.P.S.

L'appuntamento è alle 21 nella chiesa di San Martino, uno degli edifici barocchi più caratteristici della città. La banda, diretta dal maestro Sandro Satanassi, proporrà un programma musicale che nella prima parte renderà omaggio a Ennio Morricone, con la partecipazione del soprano Emanuela Tartaglino.

La seconda parte comprenderà composizioni di Jacob De Haan e un brano dello stesso Satanassi, premiato con il Platinum Prize ai World Classical Music Awards.

L'ingresso è libero, con offerta volontaria.

ASTI – Una commedia in piemontese per il Bagna Cauda Day

Domenica 22 novembre, nell'ambito del Bagna Cauda Day, il Gruppo Artistico Il Dusio d'Oro porta in scena la commedia in piemontese "140° Articolo della Costituzione italiana: Il Piemonte è solidamente fondato sulla Bagna Cauda".

Lo spettacolo, diretto da Margherita Amerio, inizierà alle 18 nel Salone dell'Oratorio di San Pietro, in corso Genova 14.

La serata comprende anche una cena con bagna cauda, proposta nella versione tradizionale oppure in quella senza aglio, accompagnata da verdure, antipasti, dolce e vini del territorio.

Il costo è di 30 euro, comprensivo di spettacolo e cena. Il ricavato sarà interamente devoluto alla Caritas.

Per informazioni e prenotazioni: 347 5908452 oppure 320 1671477, anche tramite WhatsApp. Email: caritasasti@gmail.com.

ASTI – Mercatino dell'Antiquariato in piazza Alfieri

Domenica 22 novembre torna il Mercatino dell'Antiquariato di Asti, appuntamento che si svolge ogni quarta domenica del mese in piazza Alfieri.

Un'occasione per appassionati di collezionismo e oggetti d'epoca, che potranno curiosare tra le bancarelle alla ricerca di mobili, complementi d'arredo, oggetti vintage e pezzi di antiquariato.

ASTI – La mostra di Alphonse Mucha a Palazzo Mazzetti

Per chi desidera dedicare il fine settimana alla cultura, a Palazzo Mazzetti prosegue la mostra dedicata ad Alphonse Mucha, aperta dall'11 novembre.

L'esposizione propone oltre 110 opere originali, tra manifesti pubblicitari, illustrazioni, disegni e fotografie d'epoca, accompagnando il visitatore alla scoperta dell'Art Nouveau e dello stile del celebre artista.

La mostra è visitabile in corso Alfieri 357, tutti i giorni dalle 10 alle 19, con ultimo ingresso alle 18. L'accesso è previsto con Smarticket.

ASTI – Pattinaggio sul ghiaccio in piazza Statuto

Prosegue anche l'appuntamento con la pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita in piazza Statuto.

Sabato 21 novembre sarà possibile pattinare dalle 11 alle 23, mentre domenica 22 novembre l'apertura è prevista dalle 11 alle 19.30.

Il costo del biglietto intero è di 10 euro, quello ridotto di 8 euro. La pista resterà in città fino al 24 gennaio 2027.

COSTIGLIOLE D’ASTI – Il Nodo, spettacolo teatrale

Sabato 21 novembre, al Teatro Comunale di via Roma 9, una serata dedicata alla sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne. Alle 20.45 è previsto un incontro con Elisa Chechile, rappresentante del Centro Antiviolenza provinciale “L’Orecchio di Venere”.

Alle 21 andrà in scena “Il Nodo”, spettacolo scritto e diretto da Marcello Chiaraluce e portato sul palco dalla compagnia acquese Belli da Morire. L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto al Centro Antiviolenza.

MONTECHIARO D’ASTI – Arte non stop – Natale dell’Artista

Sabato 21 e domenica 22 novembre torna “Arte non stop – Natale dell’Artista”, iniziativa ospitata negli spazi del Cenacolo d’Arte ArtPalio, in via Vittorio Emanuele 8.

Il progetto propone mostre di pittura, l’esposizione di alcuni costumi paliofili degli anni Trenta e presepi realizzati con materiali riciclati. L’iniziativa invita inoltre a scoprire le antiche pievi romaniche e i voltoni recentemente restaurati. La mostra sarà visitabile nei fine settimana fino al 6 gennaio, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Per informazioni: 348 7999260.

NIZZA MONFERRATO – Bagna Cauda Alpina al Foro Boario

Sabato 21 novembre il Gruppo Alpini di Nizza Monferrato, insieme alla Pro loco, propone un appuntamento gastronomico dedicato alla bagna cauda.

L'iniziativa fa aparte delle celebrazioni in memoria del Generale di Corpo d'Armata Franco Cavarezza. Il pranzo è previsto alle 12.30 al Foro Boario, in piazza Garibaldi, e sarà accompagnato dalla musica della fisarmonicista Sabrina Salvestrin.

Il costo è di 30 euro, comprensivo di pranzo e spettacolo. La prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni: Pro loco, 389 5856331.

NIZZA MONFERRATO – Fiera del Bue Grasso e del Manzo di Razza Piemontese

Domenica 22 novembre Nizza Monferrato ospita la ventesima Fiera del Bue Grasso e del Manzo di Razza Piemontese, appuntamento dedicato a una delle eccellenze zootecniche e gastronomiche del territorio.

La manifestazione si svolgerà in piazza Garibaldi, mentre al Foro Boario è previsto un pranzo a tema dedicato al Gran Bollito di Bue Grasso.

Per le prenotazioni è possibile contattare la Pro loco al numero 389 5856331.

MURISENGO – Torna la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco Trifola d'Or

Domenica 22 novembre Murisengo torna a celebrare il tartufo bianco con la seconda giornata della 59ª Fiera Internazionale Trifola d'Or, manifestazione che richiama ogni anno appassionati, visitatori e operatori del settore.

Dalle 8 alle 18 il centro del paese si animerà con oltre 120 espositori selezionati, distribuiti tra piazza Boario, piazza della Vittoria e via Umberto I. Accanto al tartufo bianco pregiato saranno presenti prodotti agroalimentari, vini, specialità gastronomiche e artigianato.

Non mancheranno le proposte di degustazione e i punti ristoro, con la possibilità di conoscere e assaggiare alcune delle produzioni più rappresentative del Monferrato. In piazza della Vittoria sarà presente anche il banco d'assaggio del Consorzio di Tutela Vini Colline del Monferrato Casalese.

Nel pomeriggio, alle 16, alla Chiesetta della Madonnina, in via Asti, è in programma il recital "La terra, il tartufo e il Monferrato nella memoria di Nina Prati", con Annita Dellavalle, Michele Dughera, Mauro Rocchietti e Pierangelo Bassignana.

La partecipazione alla fiera è libera e gratuita. È previsto un servizio navetta gratuito dai parcheggi di San Candido e Gallo.

Per informazioni: segreteria@fieradeltartufo.com oppure 0141 993041, interno 3.

LOAZZOLO – “This must be the place”, arte contemporanea in mostra

Prosegue a Loazzolo la mostra "This must be the place", allestita negli spazi di IZart Gallery, in via Caffi 3.

Il progetto espositivo, realizzato in collaborazione con la Galleria Ferrero di Ivrea e curato da Andrea Daffra, mette a confronto le ricerche artistiche di Federico Ferrarini, Silvia Serenari e del Duo ES con Nicola Evangelisti. Al percorso si affiancano inoltre le opere di Ernesto Morales, Alessandro D'Aquila e Owen Zaccagnino.

La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 11 alle 17 e resterà aperta fino al 10 gennaio 2027.