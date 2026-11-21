Le canzoni dei Nomadi tornano ad Asti, questa sera alle 21, il Palco 19 di via Ospedale 19 ospiterà il concerto dei Ma Noi No, tribute band emiliana che da oltre vent'anni porta in giro per l'Italia il repertorio del celebre gruppo.

Nati nel 2003 tra Novellara e Reggio Emilia, nella terra d'origine dei Nomadi, i Ma Noi No hanno collezionato oltre 1.100 concerti in tutta Italia. Il loro progetto musicale è un omaggio alla storia della band, alla figura di Augusto Daolio e a un patrimonio di canzoni che continua a coinvolgere generazioni diverse.

Lo spettacolo proporrà circa trenta brani per oltre due ore e mezza di musica. In scaletta alcuni dei successi più conosciuti del gruppo, da Io vagabondo a Dio è morto, passando per Canzone per un'amica e Gli aironi neri. Un repertorio che ha lasciato un segno nella storia della musica italiana.

Il concerto a sostegno di JADA Onlus

Accanto all'appuntamento musicale ci sarà anche un'importante scelta. Una parte del ricavato della serata sarà infatti devoluta a JADA Onlus, associazione impegnata a favore dei bambini e delle famiglie che affrontano il diabete infantile.

Il concerto dei Ma Noi No è in programma sabato 21 novembre alle 21 al Palco 19 di Asti, in via Ospedale 19.

Per informazioni e biglietti è possibile consultare il sito oppure contattare il numero WhatsApp 320 844 6118. L'organizzazione è a cura di Anteprima Italia.