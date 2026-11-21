Il progetto del Collegamento Asti Sud Ovest continua a suscitare forti perplessità sul piano politico e infrastrutturale. Dopo oltre tre anni di progettazione a carico di Anas e una spesa di 400 mila euro già impegnata dalla Regione Piemonte, l'opera continua a sollevare rilevanti dubbi per via dei costi elevati, dei significativi impatti ambientali e dell'incerta efficacia per la viabilità locale. Per rispondere alle criticità del traffico cittadino attraverso misure immediate, è stato presentato in Consiglio regionale un ordine del giorno che sollecita interventi alternativi, rapidi e già attuati in passato.

L'iniziativa è stata promossa da Alice Ravinale, capogruppo Avs in Consiglio regionale, insieme a Vittoria Briccarello e Mauro Bosia, consiglieri comunali di Uniti Si Può. I rappresentanti istituzionali tornano a contestare una spesa stimata in 200 milioni di euro — pari a circa 38 milioni al chilometro — per un tracciato di 5 chilometri (di cui 1,52 in galleria e 2,1 in viadotto) «fortemente osteggiato dai residenti, dagli imprenditori agricoli e dagli abitanti del quartiere di corso Alba» a causa dei danni alle aree ad alto valore agricolo e agli stagni di Balangero.

Ravinale, Briccarello e Bosia hanno ribadito la loro ferma contrarietà alla realizzazione dell'infrastruttura: «Abbiamo già espresso in più occasioni la nostra contrarietà a un'opera insostenibile dal punto di vista economico e ambientale e non necessaria dal punto di vista delle esigenze trasportistiche. Ciò non toglie che vadano individuate soluzioni concrete e immediate per decongestionare il traffico di Asti e per il territorio tutto».

Questo perché, come gli astigiani sanno bene, la situazione del traffico urbano e di passaggio tra il nord e il sud della provincia è ormai insostenibile, critico in più ore del giorno, con code impressionanti che si formano nelle principali via d'accesso alla città, tra cui corso Alessandria a ridosso del tracciato dell'A21. Un problema, quello del traffico, che già oggi obbliga molti automobilisti a usare l'autostrada per muoversi da una parte all'altra di Asti, pur pagandone il prezzo.

Come alternativa concreta, l'ordine del giorno chiede di concedere il transito gratuito nella tratta autostradale A21 compresa tra i caselli di Asti Ovest e Asti Est sia per i residenti della provincia sia per i mezzi pesanti, ripristinando la funzione di tangenziale svolta in passato da quel percorso. La seconda proposta sollecita la realizzazione di un casello autostradale riservato nella zona ovest, prospiciente l'Ospedale Cardinal Massaia, adibito esclusivamente ai mezzi sanitari e di soccorso per abbattere i tempi di intervento sul territorio.

«Non possiamo permettere che, mentre si discute di un'opera da 200 milioni di euro, i problemi quotidiani di mobilità e sicurezza dell'Astigiano restino senza risposta - continuano i tre esponenti di Avs - Chiediamo interventi semplici e concreti, capaci di migliorare da subito la viabilità e garantire collegamenti più rapidi con l'ospedale, senza compromettere ulteriormente il territorio».