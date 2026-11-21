Venerdì sera, i locali del Circolo San Fedele hanno ospitato un incontro pubblico promosso dalla coalizione progressista a sostegno della candidatura a sindaco di Asti di Michele Miravalle, oggi consigliere comunale del Pd. L'evento, concepito come tappa di ascolto per raccogliere le istanze dei residenti da inserire nel programma per le prossime elezioni amministrative, si è aperto nel ricordo di Giovanni Pensabene, figura storica del quartiere e della politica cittadina, deceduto pochi giorni fa. Alla serata hanno preso parte diversi consiglieri comunali di minoranza, tra cui Gianfranco Miroglio, Maria Ferlisi, Massimo Cerruti, Mauro Bosia e Mario Malandrone, affiancati da Valter Saracco e Donato Pafundi, seduti tra il pubblico a testimoniare la presenza corale dello schieramento. Il dibattito ha messo a nudo una lunga serie di criticità irrisolte, tracciando un quadro di profonda sofferenza per un quartiere di oltre 4.800 abitanti che si sente sempre più abbandonato e isolato dalle istituzioni cittadine.

Ad aprire le testimonianze del quartiere è stato Giorgio Spata, già consigliere comunale del Movimento 5 Stelle ed esponente del locale Comitato, che ha dettagliato i disservizi che penalizzano la quotidianità dei residenti. Spata ha criticato aspramente la sperimentazione della raccolta differenziata verticale, definendola «un fallimento che ha moltiplicato il degrado, favorito l'abbandono selvaggio di rifiuti e raddoppiato i passaggi dei mezzi di raccolta con conseguente aumento dei costi». Tra i problemi segnalati figurano le barriere insormontabili per anziani e disabili causate dai nuovi cassonetti, l'asfalto dissestato di via Ticino, la cronica mancanza di illuminazione pubblica che lascia al buio mezza piazza Sturzo e i pericoli derivanti dalle corse automobilistiche notturne. Tra le altre richieste dei cittadini c'è anche l'installazione di dissuasori di velocità, la realizzazione di una struttura polisportiva per i ragazzi, il potenziamento dei bus scolastici la mattina e la riapertura della strada interpoderale verso la tangenziale per alleggerire il traffico del quartiere.

La questione ambientale è stata al centro del rigoroso intervento del geologo Lucio Zotti, componente del Comitato San Fedele, che ha fatto il punto sulla bonifica della vicina ex Way Assauto. Zotti ha spiegato che gli interventi realizzati finora configurano soltanto «un tombamento d'emergenza con barriere bentonitiche», la cui tenuta a lungo termine non può offrire alcuna garanzia di evitare future crepe e uscite di cromo esavalente. Particolare allarme è stato espresso per quanto riguarda i solventi clorurati nella falda acquifera, la cui presenza viene monitorata da due indagini chimiche annuali, disposte dal Comune ed effettuate contestualmente da Arpa e una società privata, che però danno risultati non immediati lasciando dubbi sulla possibilità di usare l'acqua per l'irrigazione. Per questo Zotti ha richiesto un monitoraggio continuo e trasparente accessibile alla popolazione e ha ribadito la necessità «di un'indagine epidemiologica per verificare l'alta incidenza di tumori riscontrata in alcune vie del quartiere». Il geologo ha infine puntato il dito contro i vincoli burocratici comunali che impediscono al Circolo San Fedele - unico presidio di socialità - di svolgere minime attività commerciali per sostenere le bollette e attivare servizi essenziali come doposcuola o centri estivi.

Il tema della gestione idrica e del decoro urbano è stato ripreso con forza da Luigi Sposato, il quale ha ricordato come la fornitura d'acqua per i 44 pozzi privati chiusi «venga gestita come un'emergenza temporanea da ben 28 anni». Sposato ha chiesto l'emissione di un'ordinanza sindacale fissa che garantisca l'erogazione dell'acqua tramite autobotti o lo sconto in bolletta dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, evitando i consueti e dannosi ritardi estivi. Ha inoltre preteso analisi di laboratorio aggiornate prima della riapertura di qualsiasi pozzo, spiegando come la falda «funzioni come una spugna che riassorbe i solventi a ogni innalzamento del livello idrico». Spostando l'attenzione sulla manutenzione, ha denunciato «lo stato di totale abbandono del verde pubblico e dei marciapiedi, con alberi non potati da un decennio e rami pericolanti, proponendo al candidato sindaco un piano quinquennale di riasfaltatura a rotazione delle zone di Asti e incentivi fiscali — tra sconti Tari e prestiti agevolati — per favorire l'apertura di negozi di alimentari e di vicinato nel quartiere».

A completare la disamina delle emergenze è stato Giuseppe Morabito, presidente del Comitato San Fedele e segretario generale provinciale della CGIL, che ha posto l'accento sui rischi idrogeologici e sulla sicurezza. Morabito ha evidenziato la grave vulnerabilità del quartiere, che dispone di una sola via d'accesso attraverso il sottopasso e di un'unica via di fuga su un sovrappasso ferroviario stretto e datato; una struttura che in caso di alluvione rischia di bloccare la popolazione e i mezzi di soccorso. Ha poi ribadito l'urgenza di realizzare il collegamento viario con la tangenziale per snellire la viabilità complessiva e togliere traffico da corso Savona e corso Alessandria. Quindi ha denunciato «il degrado legato ai cassonetti verticali presso le case popolari di via Bormida, i disservizi del trasporto pubblico con corse ogni 80 minuti, la totale assenza di spazi gioco attrezzati per i bambini» e ha invitato i candidati a non fare promesse irrealizzabili, ma a garantire un impegno costante e verificabile nel tempo.

Ampio e articolato è stato l'intervento conclusivo del candidato sindaco Michele Miravalle, che ha raccolto le sollecitazioni emerse tracciando una visione di governo improntata al metodo, alla trasparenza e al lavoro di squadra, allontanando l'idea dell'uomo solo al comando. Miravalle ha criticato duramente l'operato dell'amministrazione Rasero, accusandola «di aver ceduto a logiche di fazione a scapito del bene comune». Il candidato ha espresso forte preoccupazione per il decadimento di Asti verso la condizione di "non capoluogo", «segnata dalla rassegnazione dei cittadini, dal blocco dei grandi investimenti su aree strategiche come l'ex Maina, l'ex Waya e l'ex ospedale, dalla perdita di posti di lavoro nei call center e dal progressivo ridimensionamento dei servizi sanitari dell'ospedale Massaia». A ciò si aggiunge un preoccupante calo demografico che vede la scomparsa di una classe prima elementare ogni anno, fenomeno che impone un'inversione di rotta sulla qualità della vita e sui collegamenti per trattenere famiglie e giovani.

Entrando nel merito delle soluzioni per San Fedele, Miravalle ha annunciato la ferma intenzione di «rivedere l'attuale sistema di raccolta verticale dei rifiuti», definendolo «un fallimento che ha portato la frazione di scarto impuro oltre la soglia critica del 20%», provocando l'aumento dei costi Tari e il peggioramento del decoro urbano. In tema di sicurezza, il candidato ha respinto «gli interventi di facciata come i pattugliamenti militari in stazione», proponendo invece di «trasformare San Fedele nel quartiere pilota per il primo "presidio di quartiere": uno spazio fisico decentrato capace di ospitare il vigile di quartiere, l'educatore di strada, i tecnici comunali e l'infermiere di comunità, lavorando in stretta sinergia con i circoli e il volontariato locale». Per rilanciare l'economia e la vivibilità, l'esponente dem si è impegnato, nel caso fosse eletto, a introdurre scomputi e agevolazioni fiscali per chi apre attività commerciali nelle zone sprovviste di servizi e a sbloccare una volta per tutte il collegamento viario con la tangenziale, «facendo prevalere l'interesse collettivo sugli ostacoli burocratici». Concludendo la serata, il candidato sindaco ha promesso che tutte le istanze annotate «verranno rielaborate per fare ritorno nel quartiere con il programma elettorale definitivo».