Anche quest’anno il Bagna Cauda Day sarà accompagnato da un progetto che parla di lavoro e inclusione sociale. La cooperativa sociale La Strada rinnova infatti la collaborazione con l’Associazione Astigiani, partecipando alla manifestazione con SBaglio, l’aglio coltivato nei terreni agricoli della Casa di Reclusione di Asti grazie al coinvolgimento delle persone detenute in percorsi di inserimento lavorativo.

Un ingrediente fondamentale per preparare uno dei piatti della tradizione astigiana, che porta con sé un significato che va oltre la sola cucina. Dietro ogni bulbo di SBaglio c’è infatti un progetto che punta a offrire nuove competenze e concrete opportunità di reinserimento.

La coltivazione è una delle attività di agricoltura sociale promosse da La Strada in collaborazione con l’amministrazione penitenziaria. Attraverso il lavoro nei campi e la produzione di aglio, ortaggi e altri prodotti agricoli, le persone detenute possono acquisire capacità professionali, confrontarsi con impeegni quotidiani e costruire prospettive per il proprio futuro.

Anche il nome SBaglio spiega il senso dell’iniziativa: un errore non deve necessariamente rappresentare un punto di arrivo, ma può diventare l’occasione per trovare una nuova strada da percorrere.

La presenza al Bagna Cauda Day consente di far conoscere questa esperienza anche al di fuori delle mura del carcere di Asti. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Astigiani, si svolgerà il 20, 21 e 22 novembre e il 27, 28 e 29 novembre 2026, con appuntamenti ad Asti, in Piemonte e anche all’estero.

Il calendario proseguirà poi il 29, 30 e 31 gennaio 2027 con la Bagna della Merla.

Per La Strada, quest'anno arriva un grande traguardo, celebra quarant’anni di attività al servizio della comunità astigiana.

Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito.