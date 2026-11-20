Quella straordinaria dote boschiva del Nord Astigiano che dovrebbe essere un patrimonio godibile da tutti durante questo autunno particolarmente mite, sta diventando invece un campo di scontro tra due fronti con animi particolarmente accesi: animalisti e cacciatori.

Non si sono mai sopportati troppo, ma ultimamente il livello di tensione ha raggiunto livelli mai visti prima. Al punto da far sedere ad uno stesso tavolo sindaci, Atc (ambito territoriale caccia), Provincia, guardiacaccia, delegazioni di cacciatori. Un incontro che è stato ospitato da Federico Tolio, sindaco di Cortazzone, luogo in cui è avvenuto uno degli episodi che hanno fatto discutere e hanno provocato degli attacchi (verbali) anche molto pesanti nei confronti dei cacciatori. Cinghialisti, per la precisione. Tutto è nato dal ritrovamento di un cinghiale abbattuto ai bordi di una strada trafficata e da questo è partita l'accusa ai cacciatori di aver sparato vicino alla strada. Loro si difendono dicendo che invece hanno abbattuto l'animale in campo aperto, lontano e che solo in un secondo momento quel cinghiale è stato trasportato in strada. E, pare, non da loro.

Altro caso quello di Mondonio San Domenico Savio, frazione di Castelnuovo Don Bosco, dove qualche domenica fa un trifulau durante la sua cerca ha denunciato di essere stato malamente allontanato da una squadra di cinghialisti durante una battuta.

E poi l'ultimo, quello che ha suscitato più discussioni, avvenuto sulla pista da motocross di Castelnuovo Don Bosco con una battuta al cinghiale poco prima di una gara, con tanto di spari e ritrovamento di cartucce sul percorso. Per quest'ultimo episodio è accertato che sia stata una squadra del Torinese ad aver sconfinato nella Provincia di Asti mentre quelle "nostrane" erano impegnate in un'altra zona.

Queste le segnalazioni da parte degli animalisti e di semplici cittadini che mal tollerano la presenza costante delle squadre per boschi e campi, soprattutto durante il week end quando sono sempre di più le persone che vogliono fare passeggiate a piedi o in bici in mezzo alla natura e riferiscono di incontrare cacciatori che non rispettano le distanze dagli abitati, non segnalano debitamente la battuta in corso o camminano sulle strade con le carabine alla mano.

Ma non mancano anche le segnalazioni da parte dei cacciatori, che dicono di essere sempre più spesso osteggiati e bloccati anche nelle zone in cui la caccia è consentita. Il tutto condito da offese ed insulti diretti da parte di animalisti, chiamate ai carabinieri con richiesta di intervento per bloccarli. Senza contare la costante campagna denigratoria che si sposta dal terreno reale a quello virtuale dei social, con pubblicazione di foto e video accompagnati da attacchi verbali particolarmente violenti, offensivi e minatori.

Al punto dal minacciare, a loro volta, di interrompere l'attività di depopolamento dei cinghiali sul territorio.

In mezzo ci sono i sindaci (Tolio per Cortazzone, Musso per Castelnuovo) che cercano di abbassare i toni di questo scontro crescente e che hanno deciso di convocare la riunione con gli enti che l'attività venatoria la gestiscono (Atc e Provincia di Asti) e la controllano (carabinieri e guardie provinciali).

«Abbiamo ritenuto utile organizzare questo confronto fra chi si occupa di caccia per richiamare al rispetto delle leggi sperando che si allentino anche le tensioni - dice Umberto Musso - Da una parte la Provincia, presente con il consigliere delegato Migliasso e il dirigente Tobaldo, ha promesso l'intensificazione dei controlli delle loro guardie, soprattutto per quanto riguarda il rispetto delle norme e della segnaletica adeguata delle battute in corso in modo da evitare che i cittadini si trovino in mezzo ad esse. Ma dall'altra va ricordato che l'attività venatoria è tutelata dalla legge e chi la ostacola è passibile di una denuncia per interruzione di servizio pubblico».

E' lo stesso presidente dell'Atc, Antonello Murgia, a ricordare che oggi le battute al cinghiale esulano dalla caccia come pura attività di sport. «Vorrei sottolineare che il depopolamento degli ungulati selvatici è un'attività necessaria a tutela dei raccolti agricoli e degli allevamenti sotto stretta minaccia della pesta suina».

Proprio il Nord Astigiano ha segnato negli ultimi anni dei risultati importanti nella riduzione degli esemplari che provocano danni nei campi ma anche incidenti stradali che hanno spinto centinaia di automobilisti a sottoscrivere assicurazioni apposite.

«I dati parlano chiaro - sottolinea ancora Murgia - per i soli danni da cinghiale siamo passati, nel Nord Astigiano, dai 143 mila euro di indennizzi conteggiati nel 2022 ai 48 mila del 2025. Una sensibile riduzione che è stata resa possibile dal lavoro delle squadre sul territorio. Comprendo bene che la pressione venatoria sul territorio necessaria per impedire una nuova proliferazione possa essere mal tollerata dai cittadini, ma bisogna pensare ai danni che questi animali, se non "contenuti" fanno agli agricoltori ma anche a tutti quelli che hanno orti, giardini, appezzamenti di terreni e piante tartufigene senza contare i rischi per la circolazione».