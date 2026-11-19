«Se vogliamo costruire una città a misura di famiglie dobbiamo occuparci degli astigiani del futuro, le bambine e i bambini dagli 0 ai 3 anni, che devono poter innanzitutto trovare posto negli asili nido, e poi accedervi gratuitamente, esattamente come alle scuole materne e elementari». Il candidato sindaco del campo progressista di centrosinistra, Michele Miravalle, torna sulla proposta che aveva annunciato durante il lancio della sua corsa al municipio e lo fa, numeri alla mano, non solo confermando quanto detto, ma spiegando dove intende trovare i soldi per realizzare il progetto.

Miravalle, oggi consigliere comunale del Pd, non ha dubbi: la misura costerebbe 120 mila euro l'anno, "appena" lo 0,1% del bilancio comunale. L'ente coprirebbe, in questo modo, la differenza tra la retta e il bonus nido dell'Inps, azzerando la spesa a carico delle famiglie che hanno un Isee fino a 40 mila euro, circa l'85% degli attuali iscritti. Ad Asti ci sono sei nidi gestiti dal Comune con circa trecento bimbi, ma oggi ne rimangono fuori altri cento che finiscono in lista d'attesa. A carico delle famiglie ci sono le rette che dipendono dall'Isee e dall'orario scelto con un costo che varia da 130 a 542 euro al mese. Oggi parte della retta è pagata dallo Stato tramite il "Bonus nido" che, a seconda dell'Isee, può arrivare fino a 3.600 euro annuali.

Il resto della retta è a carico delle famiglie, ma secondo Miravalle è possibile azzerare il costo residuo come già avviene nel Comune di Settimo Torinese. «Vogliamo lavorare da una parte per diminuire le liste d’attesa e dall’altra per rendere gratuito il costo dei nidi. Asti sarebbe il primo capoluogo del Piemonte ad adottare questa misura: il Comune copre con fondi propri la differenza tra la retta e il bonus, in modo che la famiglia azzeri la spesa».

L'esempio portato dal candidato sindaco è quello di una famiglia che ha un Isee di 22 mila euro, considerato la media più rappresentata tra gli iscritti. Se la famiglia tipo porta un figlio al nido, tra le 7.30 e le 16.30, paga 361 euro al mese: il bonus rimborsa 327 euro e il Comune andrebbe a stanziare 34 euro, circa 400 euro l'anno per il singolo bimbo.

Se questa misura fosse già in essere, il Comune spenderebbe 120 mila euro l'anno per coprire i costi di tutti i bimbi delle famiglie residenti con Isee fino a 40 mila euro (l'85% delle famiglie iscritte). «È una somma sostenibile - aggiunge Miravalle -, in nome di un grande messaggio politico. Non possiamo accettare che, ad esempio, per mancanza o per il costo dei servizi, in alcune famiglie un genitore, spesso la donna, rinunci al lavoro. Che solo le famiglie con nonni attivi possano potersi organizzare. O che l’accudimento dei figli diventi un costo insostenibile, un lusso che pochi possono permettersi. Da quando abbiamo lanciato questa proposta abbiamo percepito subito molto interesse, ora, numeri alla mano, dimostriamo che non è propaganda, ma una misura realizzabile, con una somma sostenibile: è un messaggio politico, è una scelta che si può fare, e la faremo».