Prosegue alla Biblioteca comunale di Moncalvo “Un mondo di storie”, il ciclo di letture ad alta voce pensato per i bambini e le loro famiglie, che nel corso dell'anno ha coinvolto numerosi piccoli partecipanti. Un appuntamento ormai consolidato, che offre ai più piccoli l'occasione di avvicinarsi ai libri e alle storie attraverso momenti di ascolto, gioco e condivisione.

La rassegna si svolge abitualmente ogni ultimo sabato del mese, a partire dalle 10, ma a dicembre il calendario subirà una variazione. Per evitare la coincidenza con le festività natalizie, l'incontro sarà anticipato a sabato 19 dicembre, mantenendo invariato l'orario.

Un percorso tra fiabe, inglese e creatività

Il progetto è nato nel febbraio 2026 da un'idea di Simona Spampinato, in collaborazione con il Comune di Moncalvo e con il supporto di alcune collaboratrici storiche. Gli incontri sono rivolti principalmente ai bambini da 0 a 5 anni, accompagnati da genitori e nonni, ma nel tempo hanno saputo coinvolgere anche altre famiglie.

La formula alterna letture ad alta voce in italiano e in inglese, per avvicinare i più piccoli ai suoni di una lingua diversa in modo spontaneo e divertente. Alle storie segue un laboratorio creativo, durante il quale i bambini possono realizzare un piccolo lavoretto da portare a casa. Non manca infine una merenda condivisa, diventata anche un'occasione per conoscersi e trascorrere qualche momento insieme.

Un sabato speciale aspettando il Natale

L'appuntamento del 19 dicembre sarà dedicato alle feste, con una selezione di racconti a tema natalizio proposti sia in italiano sia in inglese. A seguire, spazio a un laboratorio manuale pensato per l'occasione e alla consueta merenda in compagnia.

La partecipazione è libera e non è necessaria la prenotazione. L'iniziativa è aperta anche ai bambini di età superiore ai 5 anni e a tutte le famiglie che desiderano trascorrere una mattinata tra libri, fantasia e atmosfera natalizia.