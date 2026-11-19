Una storia personale che diventa un libro, ma anche un percorso raccontato attraverso la musica e l'arte. Domenica 22 novembre alle 17 la Casa dell'Artista di Portacomaro ospiterà Anna Dari, protagonista del secondo appuntamento del ciclo “Incontri letterari per un Natale d'autore”, con la presentazione di “Prigioniera Libera 3.0 – La luce nel tunnel del Male Oscuro”.

Professoressa, pianista e compositrice, Dari ripercorre nel volume una vicenda di vita segnata dalla depressione maggiore e dalla possibilità di ritrovare, attraverso la creazione artistica, una strada verso la rinascita. Il libro, tratto da una storia vera, arriva alla sua terza edizione e racconta un'esperienza nella quale la musica ha avuto un ruolo fondamentale. Da 19 anni, infatti, l'autrice compone mentalmente le proprie musiche, senza ricorrere alla scrittura degli spartiti.

L'incontro di Portacomaro avrà una formula particolare: alla presentazione si affiancherà il primo “Narrative Concert”, un recital narrato nel quale Anna Dari alternerà il racconto della propria esperienza ad alcuni saggi delle sue composizioni. Un'occasione per conoscere non soltanto la storia racchiusa nelle pagine del libro, ma anche il percorso creativo che l'ha accompagnata. Nel suo cammino c'è stato anche un incontro con il pianista e compositore Giovanni Allevi.

A impreziosire la nuova edizione è la copertina realizzata appositamente dall'artista Franco Gotta: un'opera originale che richiama, attraverso immagini e simboli, il passaggio dal buio alla luce. L'originale è oggi conservato nello studio musicale dell'autrice.

Il pomeriggio sarà a ingresso gratuito. Alla Casa dell'Artista saranno inoltre esposte le proposte regalo dell'atelier di Viscè e i libri di Gente&Paesi Edizioni. Il ciclo proseguirà domenica 29 novembre con la presentazione dell'antologia “Natale in collina”, pubblicata da Neos Edizioni.