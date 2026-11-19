Gli animali da compagnia potranno riposare accanto ai loro padroni nei cimiteri del Comune di Asti, in viale Don Bianco e nelle frazioni. Con la delibera di giunta 460 del 17 novembre, l'amministrazione comunale ha recepito le linee di indirizzo previste dalla legislazione regionale, regolamentando l'ingresso delle ceneri degli animali d'affezione all'interno delle sepolture umane.

La misura riprende l'articolo 21 della Legge della Regione Piemonte n. 16 del 9 aprile 2024 stabilendo paletti precisi per garantire la regolarità delle operazioni cimiteriali, la tutela igienico-sanitaria e il rispetto dei luoghi di sepoltura. Il provvedimento cimiteriale stabilisce requisiti rigorosi per poter accedere alla tumulazione: i resti dell'animale da compagnia devono essere previamente cremati e racchiusi in un'urna cineraria distinta, collocata all'interno del loculo o della tomba di famiglia; l'autorizzazione viene concessa soltanto se l'animale è appartenuto al concessionario defunto o a una delle persone defunte aventi diritto alla sepoltura nella tomba o nella cappella di famiglia; è vietato in modo tassativo la tumulazione di ceneri appartenenti ad animali di persone ancora in vita. Non è dunque consentito occupare loculi vuoti o tombe in anticipo "in attesa" del decesso del padrone.

Come chiarito dal consigliere comunale delegato ai servizi cimiteriali, Piero Ferrero: «Ci deve sempre essere una persona defunta all'interno della tomba o del loculo. Non è pernesso collocare l'urna del cane o del gatto in uno spazio vuoto opzionato prima che sia sopravvenuto il decesso del padrone».

Il consigliere comunale delegato ai cimiteri Piero Ferrero

Il tempio crematorio comunale di Asti è riservato esclusivamente alle salme umane; pertanto, i proprietari dovranno rivolgersi a strutture e imprese private specializzate nella cremazione di animali d'affezione. Una volta ottenuta l'urna sigillata, la famiglia potrà consegnarla ai servizi cimiteriali per la tumulazione. Per quanto riguarda i costi, la delibera stabilisce che le tariffe applicate per la collocazione dell'urna dell'animale saranno equiparate a quelle previste per l'introduzione resti, già disciplinate dalla delibera di giunta n. 474 del 28 ottobre 2025. Le tariffe saranno stabilite con il bilancio preventivo del prossimo anno, ma le tumulazioni potranno comunque avvenire aprendo un credito che il titolare potrà pagare all'Asp una volta definiti i costi.

«Abbiamo dato un segnale di forte civiltà - aggiunge Ferrero - Per molte persone e famiglie, l'animale da compagnia è un vero e proprio compagno di vita. Poter sapere che le sue ceneri riposeranno nello stesso luogo di ricordo di altri cari offre conforto e continuità al legame affettivo». Il consigliere evidenzia l'importanza di superare un vuoto normativo che in passato spingeva molti cittadini a soluzioni di emergenza o improprie. «Chi vive in campagna ha la possibilità di seppellire l'animale nel proprio terreno, rispettando le prescrizioni sanitarie. Ma chi abita in città, magari in un condominio, fino ad oggi non aveva alternative legali immediate. Questo portava talvolta a sepolture informali, come avveniva anni fa nella zona del Borbore. Sepolture di questo tipo generano problemi di decoro e rischi igienico-sanitari, con il pericolo che animali selvatici possano scavare nei terreni. La tumulazione delle ceneri in cimitero elimina ogni rischio e garantisce la massima sicurezza sanitaria»

Sarà inoltre consentito apporre sulla lapide di famiglia la fotografia e il nome dell'animale (ad esempio una piccola immagine o la dicitura accanto al nome del padrone), offrendo così un segnale concreto di continuità familiare.