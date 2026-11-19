Nella ricorrenza del 25° anniversario dalla canonizzazione di San Giuseppe Marello, gli Oblati di San Giuseppe organizzano una giornata di studio dedicata alla figura del loro fondatore, che a tutti gli effetti può essere considerato uno dei “Santi sociali” piemontesi, proprio per l’opera che svolse a favore dell’assistenza e dell’istruzione dei più poveri.

La giornata di studio si terrà domenica 22 novembre, alle 15.30, nel salone dell’Istituto Oblati di San Giuseppe, in corso Alfieri 384.

Una breve proiezione dedicata ai luoghi della città che videro nascere e svilupparsi l’opera di San Giuseppe Marello seguirà il saluto ai presenti del padre superiore provinciale Francesco Russo OSJ.

La giornata prevede gli interventi di Ezio Claudio Pia (“Con le parole e con la vita”: l’itinerario del giovane Giuseppe Marello.), Mauro Forno(Giuseppe Marello nella Asti del suo tempo.), don Luigi Berzano (La spiritualità sociale di san Giuseppe Marello) e don Dino Barberis (Attualità del Marello a favore degli ultimi. Un prete del presbiterio astigiano rilegge la sua figura).

Lo scopo dell’iniziativa è presentare l’opera ed il pensiero di un uomo e di un Santo poco conosciuto dagli Astigiani di oggi, mentre nella seconda metà dell’Ottocento la sua azione pastorale e sociale fu importante e si rivolse in primo luogo ai giovani ed agli emarginati. Ebbe inizio nell’Istituto per orfani “Michelerio”, in cui raccolse alcuni giovani di umile condizione che, vivendo in estrema semplicità, si dedicarono all’assistenza ed animazione fra gli orfani, svolgendo tutti i lavori necessari, anche i più umili: fu questo il primo nucleo della Congregazione degli Oblati di San Giuseppe. Al contempo si occupò anche dell’Ospizio Cerrato per anziani abbandonati, sorto nel 1874, che il Marello trasferì nell’ex convento delle Clarisse, più adatto allo scopo. Il 17 febbraio 1889, a Roma, Giuseppe Marello venne consacrato vescovo: gli fu affidata la Diocesi di Acqui, nella quale fece il suo ingresso nel maggio 1889.

Nel periodo del suo episcopato sorsero ad Acqui un laboratorio femminile per ragazze povere, oratori festivi maschili e femminili ed una scuola di religione per la gioventù, perchè l’istruzione fu sempre un cardine del pensiero marelliano.

Il 14 marzo 1878 era nata la Congregazione degli Oblati di San Giuseppe: da quel giorno l’opera di Marello è proseguita nei mille religiosi che l’hanno portata in molti Paesi del Mondo, sempre avendo come riferimento la figura di San Giuseppe e rivolgendo il loro impegno, oggi come allora, all’educazione dei giovani ed all’evangelizzazione.