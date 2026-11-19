Asti si distingue anche per gesti semplice e per niente scontati, che a volte meritano di essere riconosciuti e valorizzati.

Il presidente della Provincia di Asti, Simone Nosenzo, ha ricevuto nel palazzo della Provincia, Andrea Cibrario e Federico Morena, i due ragazzi di quindici anni che nei giorni scorsi hanno ritrovato in piazza San Secondo un portafogli con denaro e documenti e lo hanno subito consegnato agli agenti del comando di Polizia.

Il commento di Nosenzo: «Ho voluto incontrare questi ragazzi e ringraziarli di persona perché il loro comportamento rappresenta un esempio concreto di onestà, attenzione verso gli altri e responsabilità. Non si tratta soltanto di aver restituito un portafogli con tutto il suo contenuto, - aggiunge- ma di aver compiuto una scelta consapevole, dimostrando rispetto per il prossimo e per la

comunità. Sono gesti che fanno bene al nostro territorio e che meritano di essere messi in evidenza, soprattutto quando a compierli sono dei giovanissimi. A loro va il mio sincero ringraziamento: sono testimonianze positive da cui tutti possiamo trarre un insegnamento».