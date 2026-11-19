La bagna cauda torna protagonista sulle tavole, da domani, venerdì 20 novembre si accenderanno i fujot della quattordicesima edizione del Bagna Cauda Day, la manifestazione organizzata dall’associazione culturale Astigiani.

L’appuntamento si svilupperà su due fine settimana, dal 20 al 22 e dal 27 al 29 novembre, coinvolgendo oltre 160 locali tra ristoranti, osterie, agriturismi e cantine. Una festa che ha ormai superato i confini regionali e nazionali, arrivando a coinvolgere appassionati e ristoratori in cinque continenti.

Il motto scelto per il 2026 è «Questo bavaglio ci rende liberi», interpretato dall’artista astigiano Stefano “Pedro” Porro nel Bavagliolone dell’edizione, che verrà consegnato ai partecipanti insieme a un’altra novità: il Palot da Fujot, una piccola paletta in metallo progettata dagli ingegneri della Way Assauto per spostare il lumino acceso sotto il recipiente in terracotta.

Come partecipare e quanto costa

La formula resta quella ormai consolidata: per partecipare è sufficiente consultare l’elenco dei locali aderenti sul sito www.bagnacaudaday.it e prenotare direttamente presso la struttura scelta. A guidare i commensali nella scelta ci saranno i tradizionali semafori del gusto: rosso per la bagna cauda classica, «come Dio comanda», giallo per quella eretica, con l’aglio stemperato, e verde per la versione atea, senza aglio.

Il prezzo di riferimento è di 30 euro, mentre il vino sarà proposto a 15 euro a bottiglia. Non mancherà la possibilità di gustare la bagna cauda anche a casa, grazie alla formula "Sporta a ca’". Alcuni locali proporranno inoltre un finale a base di tartufo.

La Carovana delle auto d’epoca, Moni Ovadia e i Premi Testa d’Aj

Tra gli appuntamenti più attesi, sabato 21 novembre, la Carovana della Bagna Cauda porterà simbolicamente in città gli ingredienti che caratterizzano la ricetta: l’aglio di Vessalico, l’olio nuovo di olive taggiasche e le acciughe del Mar Ligure.

La partenza sarà dalla Liguria, con gli equipaggi dei club Camea di Asti e Cave di Imperia. Dopo una tappa a Nizza Monferrato, le auto d’epoca raggiungeranno Asti alle 17.30, in piazza Libertà, dove è prevista l’accensione del grande fujot.

La giornata conclusiva di domenica 29 novembre sarà dedicata anche ai Premi Testa d’Aj, riconoscimenti assegnati ogni anno a personalità che si distinguono per originalità, indipendenza di pensiero e determinazione. La cerimonia si terrà alle 16.30 al Palco 19 di Asti e vedrà premiati Moni Ovadia, la chef Mariuccia Roggero Ferrero, l’attrice Chiara Buratti e il giovane artista Stefano “Pedro” Porro, autore del Bavagliolone 2026.

Alle 18.30, sempre al Palco 19, Moni Ovadia sarà protagonista dello spettacolo "Lezioni di umorismo. Per una critica della ragion umoristico-paradossale", scritto insieme a Elisa Savi. Il biglietto d’ingresso costa 12 euro.

Dall’Italia al mondo, la bagna cauda non ha confini

Il Bagna Cauda Day continua intanto a conquistare nuove tavole anche fuori dalla nostra regione. Dalle iniziative di New York a quelle di Berlino, Shanghai e Giappone, fino agli appuntamenti organizzati spontaneamente da piemontesi e italiani in Senegal, Canada, Estonia, Francia, Spagna e Ungheria.

Ad accompagnare la bagna cauda saranno anche quest’anno i vini di quattro storiche aziende astigiane: Bava, Braida, Cascina Castlèt e Coppo. Gli utili contribuiranno a sostenere progetti a favore della comunità e del territorio, tra cui il Bosco degli Astigiani sulle colline di Viatosto.

Per chi non riuscirà a partecipare agli appuntamenti di novembre, o vorrà concedersi un’altra occasione a tavola, la bagna cauda tornerà dal 28 al 31 gennaio 2027 con la Bagna della Merla.

L’elenco completo dei locali aderenti, le modalità di partecipazione e gli aggiornamenti sul programma sono disponibili sul sito ufficiale.