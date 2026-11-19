Ha preso il via con un viaggio alle radici del legame tra Don Bosco e Nizza Monferrato il ciclo di incontri “Le mura raccontano…”, promosso dall’archivio storico delle Figlie di Maria Ausiliatrice. La prima serata, dedicata al rapporto tra don Bosco e Nizza, ha ripercorso le vicende che portarono alla nascita di quella che tutti chiamano familiarmente "la Madonna".

Il primo contatto ufficiale risale al 1870, quando il sindaco Filippo Fabiani chiese a don Bosco di rilevare l’ex convento dei frati francescani e l’annesso santuario, che nel frattempo era stato trasformato in un magazzino enologico. Inizialmente mancavano però le condizioni: don Bosco non disponeva delle risorse economiche necessarie né poteva aprire un collegio maschile, (secondo l’interpretazione di suor Paola) trovando all’epoca qualche riserva da parte del vescovo e del clero di Acqui, preoccupati che la crescente fama di don Bosco potesse favorire l’orientamento dei giovani verso la vita salesiana, riducendo così le vocazioni al sacerdozio diocesano.

La svolta arrivò grazie alla nobiltà d’animo dei singoli, in particolare alla contessa Gabriella Pelletta di Cossombrato. Fu lei a invitare don Bosco a Nizza, ospitandolo per la prima volta nell’agosto del 1871 nella sua residenza in strada Villalta. In quell’occasione i notabili della città gli fecero conoscere la città, ponendo le basi per l’acquisizione definitiva del complesso nel 1877.

Il successivo trasferimento della sede principale delle Figlie di Maria Ausiliatrice da Mornese a Nizza, divenuta dal 1879 al 1929 il cuore dell’Istituto, rispose a precise problematiche non del tutto indifferenti. Mornese era infatti troppo isolata e difficile da raggiungere per gestire la rapida espansione della congregazione e l’invio delle missionarie, mentre Nizza offriva spazi ampi e collegamenti logistici favorevoli permettendo alle suore di viaggiare in tutto il mondo senza troppi problemi.

«L’incontro, che verrà arricchito con il secondo appuntamento che si terrà sabato 19 dicembre alle 10.30, incentrato sulla visita ai luoghi simbolo e agli aneddoti legati alla vita del cortile - conclude suor Paola, la grande mente dietro questo progetto - vogliono dare la possibilità a chiunque di conosce un pezzo di storia importantissimo dal punto di vista di Nizza».