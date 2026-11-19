Evento
19 Novembre 2026 09:35:29
Si svolgerà sabato dalle 17 alle 18 presso l’Hub Culturale “Memoria Futura” di piazza San Martino 11 il primo incontro del progetto Oryzen (arti marziali per crescere) curato dal KB Center 2000 di Neri Baglione, con la Fondazione Goria e La Nuova Provincia, dal titolo “Oltre lo schermo”.
Si svilupperà il tema dei social network e dell’intelligenza artificiale legata all’incidenza su bambini e adolescenti. Relatrice la psicologa Gloria Fasano.
L’appuntamento rappresenta un importante spazio di dialogo, utile a genitori e famiglie per conoscere un tema pregnante che recita un ruolo importante lungo il percorso di crescita dei giovani.
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