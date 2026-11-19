Chi esercita il potere e quali responsabilità porta con sé? E quanto può essere difficile conciliare il ruolo pubblico con la propria coscienza e la dimensione privata? Sono alcune delle domande al centro di “Il Presidente”, lo spettacolo che domenica 29 novembre, alle 16, arriverà al Teatro Civico di Moncalvo, nell'ambito della stagione teatrale 2026-2027.

A interpretarlo sarà Filippo Nigro, protagonista di un testo firmato da Davide Carnevali, autore contemporaneo apprezzato in Italia e all'estero per la sua capacità di affrontare questioni sociali e politiche attraverso linguaggi teatrali originali. La regia è affidata allo stesso Nigro insieme a Fabrizio Arcuri, mentre la produzione è del CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia.

Il punto di partenza è “Confessione di un ex presidente”, lavoro nel quale Carnevali indaga il rapporto tra potere, coscienza individuale e responsabilità. Non si tratta soltanto di osservare i meccanismi della politica e delle istituzioni, ma di entrare nelle contraddizioni di chi si trova a prendere decisioni che riguardano gli altri, facendo i conti con le proprie scelte e con le conseguenze che ne derivano.

Con un solo interprete in scena, lo spettacolo concentra l'attenzione sulla figura del protagonista e sul suo mondo interiore. La dimensione pubblica si intreccia così con quella privata, facendo emergere fragilità, dubbi e conflitti che accompagnano ogni posizione di autorità.

“Il Presidente” è la seconda tappa di un percorso teatrale che Fabrizio Arcuri e Filippo Nigro stanno portando avanti con una particolare attenzione al rapporto con il pubblico. Una proposta che, partendo da una figura istituzionale, allarga lo sguardo alla condizione umana e al rapporto tra individuo e società, invitando gli spettatori a interrogarsi sul significato del potere e sul peso delle responsabilità.

Informazioni

Lo spettacolo è inserito nella stagione in abbonamento. I biglietti singoli costano 20 euro (18 ridotto) per platea e prima galleria centrale, 16 euro (14 ridotto) per la seconda galleria centrale. Le prenotazioni si effettuano alla Drogheria Broda, in piazza Garibaldi 10 a Moncalvo, telefono 0141 917143. Per informazioni: 373 8695116, info@arte-e-tecnica.it, www.arte-e-tecnica.it.