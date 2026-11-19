Asti si appresta a chiudere l'anno con un bilancio ambientale estremamente critico, segnato dalla perdita di oltre venti posizioni nella graduatoria sull'Ecosistema urbano redatta da Legambiente e Il Sole 24 Ore. La fotografia scattata dall'indagine posiziona il capoluogo astigiano al 63° posto con un punteggio del 52,32% su 106 città analizzate. Sui dati dell'indagine interviene il consigliere comunale di Europa Verde - Verdi Asti Gianfranco Miroglio spiegando che, da un'analisi dettagliata dei singoli indicatori, emerge una «situazione complessiva persino peggiore rispetto al dato sintetico, evidenziando criticità diffuse che impattano direttamente sulla salute, sull'economia e sul benessere della popolazione».

Particolarmente allarmanti, secondo Miroglio, risultano i dati legati alla qualità dell'aria e alla sostenibilità ambientale. La città precipita infatti all'86° posto per la concentrazione di polveri sottili PM 2,5, collocandosi inoltre al 73° posto per il PM 10, al 74° per l'ozono e al 60° per il biossido di azoto. Questo quadro locale si inserisce in un contesto nazionale grave, in cui si stima che in Italia muoiano prematuramente circa 70.000 persone all'anno a causa dell'inquinamento, mentre grandi centri metropolitani come Torino e Milano si posizionano soltanto al 36° e 37° posto tra 40 città europee esaminate in un'altra indagine.

Ad aggravare lo scenario contribuisce anche la 5° posizione occupata da Asti «per peggior clima ed esposizione ai cambiamenti climatici», affiancata dal 67° posto per presenza di alberi per abitante, dal 45° per verde totale, dal 48° per uso efficiente del suolo e dal 68° posto per il trend del consumo di suolo.

Subiscono forti penalizzazioni anche la gestione dei servizi pubblici, delle risorse e della mobilità urbana. Sul fronte dei rifiuti e della tutela idrica, Asti si attesta all'80° posto per la raccolta differenziata e al 3° posto per quantità di rifiuti prodotti, registrando al contempo il 73° posto per efficienza della depurazione e il 70° per i consumi idrici, contro un 17° posto per dispersione della rete idrica. Per quanto riguarda la mobilità cittadina, l'offerta di trasporto pubblico viene relegata all'88° posto con il 57° posto per numero di passeggeri trasportati, quadro completato dal 72° posto per tasso di motorizzazione, dal 78° per estensione delle isole pedonali, dal 49° per le piste ciclabili e dal 44° posto per l'installazione di solare pubblico.

Di fronte a questo quadro, la Federazione Provinciale di Europa Verde – Verdi Asti ha scelto di non presentare alcuna interpellanza al sindaco. «La sensibilità ambientale di questa Giunta l'abbiamo già così tante volte testata - spiega Miroglio - che risparmiamo tempo e carta che sono preziosi. Senza aggiungere frustrazioni».

I verdi, però, hanno deciso di rivolgersi direttamente ai cittadini astigiani, chiedendo loro «se intendano continuare a vivere in una delle città con la peggiore qualità della vita in Italia» rimarcando come l'inquinamento comporti pesanti costi sanitari, economici e sociali».