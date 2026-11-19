Intervento
19 Novembre 2026 08:12:16
Il Segretario Generale CGIL ASTI Giuseppe Morabito
Riceviamo e pubblichiamo
A Giovanni: il politico e l’uomo
È per tutti noi difficile e doloroso trovare le parole per esprimere quanto ci mancherà Giovanni, per quello che ha rappresentato politicamente, sindacalmente e soprattutto peserà l’assenza dell’uomo e dei suoi grandi valori. Mancherà a tutti noi il suo immancabile piglio ironico, con quella capacità di riportare leggerezza anche nelle discussioni più serie. Non si è mai tirato indietro quando c'è stato da combattere per i diritti dei più deboli, dei lavoratori e dei giovani.
E stato un militante vero, che credeva profondamente in quello che portava alla gente, che amava fare politica e capace di cucire rapporti profondi e amicizie. Questo è il ricordo che conserveremo di lui, un uomo importante per la vita politica e sociale astigiana, un caro e amato amico e COMPAGNO.
Alla sua amata Fulvia, ai figli e alla famiglia le più sentite condoglianze da tutta la CGIL di Asti.
Il Segretario Generale CGIL ASTI Giuseppe Morabito
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