Per tante generazioni del Nord Astigiano, l’attuale stato di abbandono del complesso del Lago di Codana, a Montiglio Monferrato, è un colpo al cuore e alla memoria di una gioventù spensierata.

Eppure la sua epoca, così come conosciuta, è finita.

Dal mese di luglio, come ricorda il sindaco del paese, Dimitri Tasso, la struttura è in liquidazione giudiziale e il tribunale nominato un curatore che attualmente ha la custodia legale di vasca, edifici e vasto terreno fatto di parcheggi e parco.

Una proprietà molto vasta che pone anche seri problemi sia di decoro che di sicurezza.

Proprio il sindaco Tasso si sta preoccupando delle numerose intrusioni che sono state registrate nella proprietà, che rimane una zona privata seppur sotto liquidazione.

«Per questo motivo – scrive sul profilo Uniti per Montiglio Monferrato – come amministrazione comunale abbiamo convocato il curatore per concordare le procedure necessarie alla messa in sicurezza e alla chiusura degli accessi». E già questo è un compito arduo, vista l’estensione della proprietà e i tanti punti “deboli” da rinforzare per proteggere gli ingressi. Tenuto conto del rischio presentato dalla piscina e dagli innumerevoli locali di cui è dotato l’ex complesso turistico.

«Ci siamo anche resi disponibili – prosegue il sindaco – a valutare l’installazione di un sistema di videosorveglianza per prevenire intrusioni, occupazioni abusive o eventi non autorizzati, lavorando in stretto contatto con i Carabinieri che monitorano quotidianamente l’area e hanno già identificato e segnalato diverse persone che si sono introdotte abusivamente».

Facendo un chiaro riferimento, fra gli altri, ai cosiddetti “urbexer” o esploratori urbani, per dirla all’italiana.

Sono youtuber che esplorano e documentano luoghi abbandonati (pubblici o privati) realizzando foto e video che poi pubblicano sui loro canali social. Un fenomeno che sta prendendo rapidamente piede anche in Italia e nella nostra provincia.

Stanno infatti girando in rete più di un video di persone che si sono introdotte nell’ex complesso del Lago di Codana, hanno fatto numerose riprese e hanno girato ogni angolo di edifici e parco.

«Faccio un appello al senso di responsabilità di tutti – conclude Dimitri Tasso – affinché non vengano condivisi né rilanciati questi filmati sui social e nelle chat perché amplificarne la visibilità alimenta il fenomeno dell’emulazione e non aiuta a proteggere il nostro paese».

Senza contare altri due aspetti: il primo è il rischio di una denuncia perché la legge punisce chi viola i confini della proprietà privata, anche se abbandonata e in liquidazione. Inoltre, proprio perché si tratta di luoghi abbandonati in cui la sicurezza e l’incolumità di visitatori non è più garantita da anni, il secondo rischio che si corre è quello di un infortunio.