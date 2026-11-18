La prontezza dei colleghi, il supporto telefonico degli infermieri del 118 e l’utilizzo tempestivo del defibrillatore si sono rivelati decisivi per salvare la vita a un uomo di 50 anni, colpito da un arresto cardiaco mentre si trovava al lavoro in un’azienda di Canelli. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi e rappresenta un esempio concreto di quanto sia fondamentale intervenire immediatamente in situazioni di emergenza.

Accortisi della gravità della situazione, i colleghi dell’uomo hanno subito allertato i soccorsi. Nel frattempo, guidati telefonicamente dagli infermieri della Centrale operativa 118 di Alessandria, hanno avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, praticando il massaggio cardiaco e utilizzando il defibrillatore semiautomatico (DAE) presente all’interno dell’azienda.

Un intervento rapido ed efficace che ha permesso di ottenere un risultato decisivo ancora prima dell’arrivo dei sanitari. Quando sul posto è giunto l’equipaggio dell’elisoccorso di Alessandria, appartenente al Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero, il cuore del cinquantenne aveva già ripreso a battere e il paziente era sveglio.

L’équipe sanitaria ha quindi proseguito l’assistenza, disponendo il trasferimento in ospedale. Qui l’uomo è stato immediatamente preso in carico nella sala di emodinamica per ricevere le cure necessarie.

A sottolineare il valore dell’intervento è Andrea Mina, Direttore della S.C. Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e della S.C. Emergenza Sanitaria Territoriale 118 di Alessandria: «Il primo soccorso è partito dai colleghi, che hanno avuto la prontezza di intervenire tempestivamente, e dagli infermieri della Centrale operativa 118 di Alessandria, che li hanno guidati passo dopo passo nel massaggio cardiaco e nell’uso del defibrillatore. Il fatto che il paziente fosse già sveglio all’arrivo dell’elicottero dà la misura di quanto siano stati importanti quei primi minuti. L’elisoccorso e la rete ospedaliera hanno poi dato continuità alle cure, fino all’accesso immediato all’emodinamica».

La vicenda avvenuta a Canelli richiama ancora una volta l’attenzione sull’importanza della formazione e della diffusione delle conoscenze relative alla rianimazione cardiopolmonare e all’utilizzo del defibrillatore. Si tratta di strumenti salvavita che possono fare la differenza anche prima dell’arrivo del personale sanitario.

In caso di arresto cardiaco, infatti, il fattore tempo è determinante. Riconoscere rapidamente l’emergenza, chiamare il Numero Unico di Emergenza 112 e iniziare il massaggio cardiaco, seguendo le indicazioni degli operatori della Centrale, può aumentare significativamente le possibilità di sopravvivenza.