La musica come strumento per raccontare viaggi, incontri, ricordi e stati d'animo. È il filo conduttore di “Rutas dell'alma”, il concerto teatrale ideato e curato da Paola Tomalino, in programma venerdì 27 novembre alle 21 al Teatro Civico di Moncalvo, nell'ambito della stagione fuori abbonamento 2026-2027.

Sul palco salirà la stessa Paola Tomalino, artista astigiana che nel corso della sua carriera ha intrecciato musica e teatro attraverso recital e progetti di ricerca e interpretazione. Ad accompagnarla saranno Gianluca Montanella e Alessio Nebiolo alle chitarre e Pietro Ponzone al cajon.

Il titolo, che richiama il viaggio dell'anima, anticipa il senso dello spettacolo: un percorso sonoro ed emotivo che si sviluppa come un diario di bordo, attraversando esperienze e sensazioni diverse. Malinconia e gioia, partenze e ritorni, sradicamento e libertà si alternano in un racconto nel quale il viaggio non è soltanto geografico, ma anche interiore. La musica diventa così un modo per ripercorrere ricordi, cambiamenti e incontri, fino alla possibilità di ritrovare se stessi attraverso il confronto con ciò che è diverso e lontano.

La proposta si inserisce nel percorso artistico di Tomalino, interprete che negli anni ha esplorato repertori italiani e internazionali, dal jazz al blues, dalla canzone d'autore al musical, privilegiando l'incontro tra interpretazione musicale e narrazione teatrale.

I biglietti costano 15 euro (intero), 13 euro (ridotto) e 12 euro per gli abbonati. Le riduzioni sono riservate ai giovani fino a 25 anni, agli over 60, agli iscritti Utea, ai soci della Polisportiva C.R. Asti, ai clienti della Cassa di Risparmio di Asti e agli abbonati alle stagioni teatrali di Asti e Nizza Monferrato, secondo le condizioni previste.

Per le prenotazioni è possibile rivolgersi alla Drogheria Broda, in piazza Garibaldi 10 a Moncalvo, telefono 0141 917143. Per informazioni è disponibile anche il numero 373 8695116, l'indirizzo info@arte-e-tecnica.it e il sito www.arte-e-tecnica.it

Rinviato lo spettacolo Notti Magiche

È stato invece rinviato a data da destinarsi “Notti magiche – Quel sogno che comincia da bambino”, inizialmente previsto per sabato 21 novembre alle 21. Lo spettacolo, con Massimo Barbero e Tommaso Massimo Rotella, testo e regia di Patrizia Camatel, non andrà in scena per un problema organizzativo indipendente dalla direzione del Teatro. La nuova data sarà comunicata successivamente.