Oltre 900 gli studenti delle scuole secondarie di primo grado astigiane stanno partecipando al progetto di educazione ambientale organizzato da ASP in collaborazione con il Comune di Asti.

L'iniziativa, parte della “Bakeka” delle proposte educative comunali, sta giungendo alla sua conclusione l’iniziativa che coinvolge 36 classi, tra cui cinque del CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti).

Durante gli incontri, gli studenti approfondiscono temi sull'economia circolare e sulla corretta raccolta differenziata dei rifiuti attraverso giochi e laboratori didattici.

Tra gli argomenti più interessanti, un focus specifico sul ciclo di vita dello smartphone e sul suo impatto ambientale.

Alle classi viene inoltre presentata Junker, l’app gratuita che fornisce informazioni e suggerimenti pratici per differenziare correttamente i rifiuti.

Mercoledì 18 novembre, all’incontro con la classe 3ª D della scuola Martiri della Libertà, hanno preso parte anche l’assessore all’Istruzione del Comune di Asti Loretta Bologna e l’Amministratore Delegato di ASP Massimo Cimino.

«Investire sull’educazione ambientale degli studenti è importante per tutelare il nostro futuro – dichiarano congiuntamente i rappresentanti di Amministrazione comunale e ASP –. L’entusiasmo e la curiosità dimostrati in aula ci confermano che potranno farsi ambasciatori con le loro famiglie delle buone pratiche, dell’attenzione per il riciclo e del rispetto per l’ambiente appresi durante questo percorso».