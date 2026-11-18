Il sindaco di Moasca, Andrea Ghignone, nella veste di Presidente della Cantina di Nizza, interroga la Regione Piemonte sul settore vitivinicolo. Dito puntato contro l’Assessore all’Agricoltura Paolo Bongiovanni: «Attiveranno la campagna ministeriale che prevede un intervento di sostegno agli investimenti con un contributo fino all'80%? Si tratta di una misura che può consentire alle aziende viticole di investire nell'ammodernamento delle attrezzature, nella gestione delle risorse idriche e nella sostenibilità delle produzioni. Oggi molti si trovano in difficoltà: il prezzo delle uve non garantisce più i margini di redditività del passato, mentre i costi di attrezzature, manodopera e gestione pesano sui bilanci».

Produttori vessati: «Non può chiedere ai viticoltori di essere più competitivi, ridurre l'impatto ambientale, adottare tecnologie innovative senza mettere a loro disposizione gli strumenti economici necessari – lamenta - Se l'Ue e il Ministero hanno previsto la misura, ritengo doveroso che il Piemonte la renda accessibile».

C’è anche la questione Unesco: «Il paesaggio non si conserva da solo – conclude Ghignone – Sono i viticoltori che, ogni giorno, attraverso il proprio lavoro, custodiscono quel patrimonio ambientale, economico e culturale. Difendere i viticoltori significa difendere il paesaggio Unesco».

Il decreto ministeriale stabilisce, per la campagna 2026/2027, il termine del 30 novembre 2026 per la presentazione delle domande di sostegno. Una scadenza ormai imminente che rende particolarmente urgente conoscere le intenzioni della Regione Piemonte. «Chiedo all'assessore Bongioanni di chiarire pubblicamente se la Regione Piemonte intenda attivare questa misura per la campagna 2026/2027 e, in caso contrario, di spiegare quali siano le ragioni della mancata attivazione. Vorremmo conoscere se siano state valutate le risorse finanziarie disponibili e se esista ancora la possibilità di consentire ai viticoltori piemontesi di presentare le domande, eventualmente attraverso un adeguamento delle tempistiche. La mancata attivazione sarebbe un'occasione persa per il Piemonte».