Donato Sassano, nato il 6 gennaio 1926, ha festeggiato insiemd a parenti e amici il suo centesimo compleanno, condividendo questo momento con circa settanta persone riunite al Circolo del Sacro Cuore.

Una giornata trascorsa in allegria, alla quale hanno partecipato familiari arrivati anche da molto lontano. Per l’occasione, infatti, alcuni parenti hanno raggiunto Asti dall’Argentina e dalla Germania, ricomponendo attorno a Donato una famiglia che negli anni si è sparsa in tutto il mondo.

Presenti anche il sindaco, che ha voluto portare personalmente i suoi auguri e il certificato di Patriarca dell'Astigiano, insieme a Don Rodrigo e Don Italo, parroco di Tigliole.

A raccontare la festa è stata la figlia Maria Sassano, che ha descritto la giornata ricca di grande emozione. Un ringraziamento particolare è andato a Don Rodrigo per aver contribuito ai festeggiamenti anche in chiesa, con una decorazione speciale proiettata sullo schermo: il numero 100 in oro accompagnato da due cuori.

Dietro il traguardo di Donato c’è una storia di lavoro, sacrifici e spostamenti. Originario della Basilicata, si è trasferito per alcuni anni in Germania, prima di arrivare in Piemonte, dove ha continuato a lavorare. La famiglia lo ha poi raggiunto: con la moglie e la figlia ha vissuto per molti anni a Nizza Monferrato, prima del trasferimento ad Asti.

Oggi, a cento anni, Donato conserva ancora una lucidità che sorprende e una buona dose di ironia. «È ancora lucido lucido, dice le sue battute, la sua testa è a posto, ragiona e ci dà dei punti anche a noi», racconta sorridendo la figlia.