"Sentirsi sicure non è un privilegio. E' un diritto". E' la convinzione che ha portato alla nascita, lo scorso luglio, dell'associazione "Spazio Sicuro", presieduta da Viviana Pollina.

Impiegata negli uffici del sindacato Uil, dove si trova la sede operativa dell'associazione, Viviana Pollina ha inizialmente ideato un progetto inserito nell'attività del sindacato, intitolato "Uil Spazio Sicuro" e sostenuto fin da subito dai vertici dell'organizzazione, Armando Dagna e Angioletta Ghidella. Da quel progetto è nata successivamente una vera e propria associazione che si occupa di fornire informazioni e diffondere la prevenzione su un tema molto delicato e, purtroppo, al centro di numerosi fatti di cronaca nera: la violenza contro le donne.

I pilastri dell'attività

«I tre pilastri della nostra attività - spiega - sono mente, corpo e diritti, grazie alla disponibilità di altrettanti esperti, che fanno parte o collaborano con la nostra associazione: rispettivamente la psicoterapeuta Elisa Configliacco Bausano; Fabiano Baldi, fondatore e istruttore della Fight team school; Silvia Massasso, responsabile del Coordinamento donne Uiltucs Asti».

«Iniziamo - continua - dalla prima parola, mente. La componente psicologica rappresenta un elemento fondamentale, perché sentirsi al sicuro significa anche imparare ad ascoltarsi, riconoscere i propri bisogni e valorizzare le risorse personali. Particolare attenzione, a questo proposito, viene dedicata al riconoscimento dei segnali di rischio all'interno di relazioni tossiche o manipolatorie, imparando ad individuare dinamiche di controllo, svalutazione, dipendenza emotiva e violenza psicologica, spesso difficili da riconoscere nelle prime fasi».

«La seconda parola, corpo - continua - richiama la necessità di avvicinarsi allo sport da difesa imparando tecniche semplici e adatte a tutte, attraverso laboratori che creino uno spazio positivo in cui acquisire maggiore fiducia in se stesse».

«Infine - aggiunge - il terzo pilastro: diritti. Con la nostra attività vogliamo diffondere una maggiore consapevolezza su temi quali mobbing, molestie, discriminazioni, violenza psicologica sul lavoro, affinché le donne conoscano i propri diritti e sappiano a chi rivolgersi in caso di bisogno».

Gli eventi

L'attività dell'associazione si è concretizzata finora con un evento al Diavolo Rosso nell'ambito della terza edizione di "Asti si'cura", la settimana dedicata alla sicurezza sul lavoro svoltasi lo scorso ottobre. «Abbiamo organizzato una rappresentazione teatrale che ha visto sul palco la compagnia "Liberi attori" di fronte ad un pubblico di numerosi studenti. Al centro, situazioni di violenza di vario tipo: verbale, fisica, virtuale via chat e sotto forma di abuso di potere sul lavoro. A seguire la nostra psicoterapeuta Elisa Configliacco Bausano ha aperto un dibattito con i ragazzi per aiutarli a comprendere meglio quanto era stato messo in scena. E' stato molto utile, considerando che al termine dell'incontro diverse ragazze ci hanno confidato che l'iniziativa aveva aperto loro gli occhi su relazioni a rischio che stavano vivendo. Per questo ci piacerebbe continuare a lavorare con le scuole, continuando al contempo a fare rete con altre realtà sul territorio. Ad oggi abbiamo già avviato una collaborazione con Rete Dafne».

A questo scopo le responsabili di Spazio Sicuro hanno partecipato, nei giorni scorsi, all'evento promosso dalla Fondazione Giovanni Goria intitolato "Insieme contro la violenza di genere". «Abbiamo preso contatti con gli altri enti e associazioni partecipanti, impegnati nel nostro stesso ambito di attività - racconta - e proposto al folto pubblico presente all'evento il nostro laboratorio di scrittura emotiva tenuta da Elisa Configliacco Bausano insieme a Giorgia Appiano, socia di "Spazio sicuro" con Alessia Pinna, Melissa Scalco e Arianna Pollina».

L'attività dell'associazione, comunque, non si ferma. In vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che cade il 25 novembre, organizza un evento pubblico, intitolato "Spazio Sicuro experience", che si terrà sabato 21 novembre dalle 15 alle 18 nella palestra della scuola Rio Crosio, in via Fregoli ad Asti.

«Sarà un pomeriggio dal taglio esperienziale e pratico», assicura la presidente. «All'inizio ospiteremo le rappresentanti del centro antiviolenza provinciale "L'orecchio di Venere" e di "Rete Dafne", che presenteranno l'attività svolta e i servizi che offrono. Dopodiché interverranno i nostri esperti: Silvia Massasso parlerà dell'abuso di potere in ambito lavorativo, Fabiano Baldi terrà una lezione di tecniche di difesa personale ed Elisa Configliacco Bausano guiderà un confronto per aiutare le partecipanti a riconoscere quando in una relazione si insinua la manipolazione psicologica».

L'evento è ad ingresso libero. Preiscrizioni su Instagram (Spazio Sicuro Aps), via mail (uilspaziosicuro@gmail.com) e WApp (342 8649357).