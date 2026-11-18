In occasione della Fiera Nazionale del Tartufo di Canelli e di San Martin, in piazza Cavour ha trovato spazio anche uno stand originale, quello dell’Associazione Radici che, in collaborazione con la Cooperativa “CONteSTO” di Torino, porta il supporto della pet therapy negli ospedali ai pazienti terminali.

La onlus di promozione sociale, composta da qualche decina di soci con i propri amici a quattro zampe, è particolarmente attiva nel torinese. Tre giovani volontarie della Valle Belbo, Martina Santi, Cristina Salsi e Barbara Pica unitamente ai cani Gummy, Mia e Chico, hanno promosso questa forma di sostegno al reparto Cure Palliative dell’Ospedale “Cardinal Massaia” di Asti.

In vista della seconda edizione, i volontari dell’associazione, vista la necessità di risorse, hanno pensato di partecipare alla Fiera canellese con uno stand per la raccolta di fondi a tema, ma goliardico: hanno omaggiato i donatori di un rotolo di carta igienica aromatizzata al tartufo.

«Il riscontro è stato ottimo, siamo molto soddisfatti – ci informa la portavoce di Radici, Martina Santi – In tanti hanno capito e sposato la nostra “missione. E’ per noi importante portare un supporto emotivo a chi è nell’attesa, ai familiari e agli operatori del reparto nelle pause dal lavoro. Insieme ai nostri cani, aiuteremo tutti a trascorre il tempo in maniera lieta».