Sta prendendo sempre più forma a Nizza Monferrato il progetto "AgriSchool Piemonte", una rete formativa dedicata al settore agroalimentare che collegherà qualifica professionale (IeFP), diploma superiore e istruzione terziaria degli Its.

L'iniziativa è finanziata dal Ministero dell'istruzione e del merito attraverso il fondo per la filiera tecnologico-professionale con un investimento complessivo di 9.8 milioni di euro. Il fulcro dell'operazione è la rigenerazione di casa Vespa, l'ex casa di riposo situata all'interno dell'Istituto Nostra Signora delle Grazie.

Sul totale delle risorse, 6.8 milioni sono destinati ai lavori esecutivi: 5.5 milioni serviranno per riqualificare l'edificio trasformandolo in una struttura a impatto zero alimentata solo a elettricità, mentre 1,4 milioni copriranno arredi e laboratori.

Una volta ultimata, la sede ospiterà cucine didattiche, centri di analisi dei sapori e una residenza da 34 camere per 40 posti letto. Attorno al polo nicese ruota un'ampia rete regionale che coinvolge diverse sedi Ciofs-Fp (tra cui Nizza, Alessandria, Casale e Torino), il Cnos-Fap, l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, l'Its Agroalimentare di Torino, Città Studi di Biella e aziende del settore.

«È un'iniziativa necessaria per trattenere i giovani sul territorio e contrastare lo spopolamento rurale creando lavoro qualificato», questo il commento del sindaco Simone Nosenzo. Secondo l'Assessore regionale alla formazione Daniela Cameroni, il campus punta invece a valorizzare le vocazioni singolari preparando gli studenti alle nuove esigenze del mercato del lavoro. Il progetto di fattibilità è attualmente in fase di verifica e i cantieri dureranno tra i 12 e i 15 mesi.