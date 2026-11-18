Gli esperti la definiscono una "pandemia silenziosa": ovvero un'emergenza sanitaria mondiale che avanza senza fare rumore, ma che ogni anno provoca centinaia di migliaia di morti.

Questo fenomeno è l'antibiotico-resistenza, cioè la capacità di batteri e altri microrganismi di trasformarsi e diventare "invincibili", imparando a difendersi dai farmaci che un tempo li sconfiggevano senza problemi.

Oggi, alcune infezioni che fino a poco tempo fa si curavano in modo semplice (come una polmonite, una comune infezione alle vie urinarie, un'infezione nel sangue o le complicazioni dopo un intervento chirurgico) possono diventare molto pericolose o addirittura mortali, perché le medicine tradizionali non hanno più efficacia.

È l’effetto di comportamenti errati che caratterizzano la nostra società. Comportamenti scorretti come ad esempio prendere antibiotici quando non servono: usarli per curare influenza o raffreddore (che sono causati da virus, contro cui gli antibiotici sono completamente inutili) oppure smettere la cura appena ci si sente un po' meglio. Anche l'uso eccessivo di antibiotici negli allevamenti intensivi per far crescere più in fretta gli animali o per prevenire malattie favorisce la nascita di "super-batteri" che poi arrivano fino a noi attraverso il cibo. Un altro problema è la scoperta di pochi nuovi farmaci: da decenni la ricerca fatica a scoprire nuovi antibiotici, lasciando i medici con sempre meno armi a disposizione.

I dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e degli studi internazionali lanciano l'allarme: nel mondo l'antibiotico-resistenza è collegata a quasi 5 milioni di decessi ogni anno e per oltre un milione di persone è la causa diretta di morte, perché nessuna medicina riesce più a fermare l'infezione.

In Europa si contano circa 35.000 vittime l'anno e l'Italia, purtroppo, da sola ne registra circa un terzo: tra gli 11.000 e i 12.000 morti ogni anno.

Guardando all’ASL AT, le prescrizioni dei medici di famiglia e dei pediatri evidenziano consumi in calo: nel 2026 nell'Astigiano l'uso complessivo di antibiotici è sceso del 12% rispetto all'anno precedente. Anche nei bambini (0-14 anni) le prescrizioni sono calate del 18%.

«Le cure sono più selettive – segnala il Gruppo di Antimicrobial Stewardship di Asl AT –: in linea con le raccomandazioni internazionali, i medici stanno dando preferenza a farmaci più semplici e mirati (come la sola amoxicillina, il cui uso è aumentato del 28%) al posto di antibiotici ad ampio spettro, che rischiano di creare più resistenze».

Un contributo in tal senso è arrivato dal Manuale di Terapia Antibiotica Empirica Territoriale, nato per orientare i Medici di Medicina Generale verso prescrizioni più appropriate.

Ognuno di noi può fare la sua parte seguendo poche regole fondamentali: