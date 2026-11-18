Ad Asti, in vista delle prossime elezioni comunali del 2027, la scena politica registra l'ufficializzazione di una nuova intesa civica. Daniele Carollo, creatore della lista "Voice of People" e noto ad Asti con il soprannome di "Pro Copio" per i suoi video di denuncia sui social, e Lillo Pellitteri, fondatore della "Lista del Cuore" ed ex consigliere comunale di maggioranza ai tempi dell'amministrazione Brignolo, hanno stabilito di unire le proprie forze per presentarsi compatti all'appuntamento elettorale. La nuova coalizione si propone come un'alternativa trasversale, rigorosamente civica e distante dai tradizionali schieramenti di destra o di sinistra, con «l'obiettivo di superare le logiche partitiche e concentrare l'attenzione sui bisogni reali della comunità locale».

«Tra i tanti progetti promossi nel programma di Pellitteri quello che mi ha colpito riguarda il possibile recupero dell'ex ospedale - commenta Carollo ripercorrendo la genesi dell'alleanza - Ho chiesto a Lillo dove prendessimo i soldi e lui mi ha fatto vedere che c'è la possibilità e che i fondi ci sono». Quel primo approfondimento ha poi spalancato la strada a una verifica complessiva delle rispettive idee politiche, evidenziando una convergenza quasi totale. «Abbiamo preso il suo programma politico mettendolo vicino al mio e abbiamo visto che su undici punti praticamente dieci combaciavano». Una sinergia confermata dalle parole di Pellitteri. «Il confronto è subito nato sul discorso dell'ospedale - spiega - Poi Daniele mi ha chiamato per approfondire il progetto, gli è piaciuto e lo condivide in tutto. Da lì abbiamo deciso di collaborare fino a creare la nuova coalizione civica».

Sulla questione centrale della leadership per la candidatura a sindaco, la coalizione ha definito la struttura, ma deve ancora stabilire formalmente chi sarà il candidato alla carica di primo cittadino. Il piano condiviso prevede la candidatura a sindaco di uno dei due esponenti sostenuto da entrambe le liste, mentre per l'altro leader si dovrebbe ipotizzare il ruolo di vicesindaco. «Decideremo nei prossimi giorni chi potrà essere il candidato sindaco: se è vero che da soli si va più veloce, insieme si va più lontano», ha poi aggiunto Carollo, precisando la natura disinteressata dell'iniziativa. «A noi chiaramente non interessano le poltrone, ma interessa risolvere i problemi della gente e dare voce ai cittadini verso le istituzioni».

L'intesa consentirà comunque a ciascuna lista di svolgere la propria campagna elettorale mantenendo piena autonomia e identità, pur viaggiando su una piattaforma programmatica comune che spazia dal lavoro alla giustizia fino alle politiche sociali. Lo stesso Pellitteri ha ribadito con nettezza la matrice civica dell'operazione. «Siamo due liste civiche, non siamo né un partito né altro. Abbiamo le stesse idee sul lavoro, sulla giustizia e su tutti i temi». Pellitteri ha infine tracciato il criterio che guiderà l'eventuale formazione della futura giunta comunale: «In caso di vittoria punteremo su assessori tutti competenti, scegliendo figure preparate al di fuori delle consuete dinamiche dei partiti».