Riceviamo e pubblichiamo.

«Domenica notte ci ha lasciato il Compagno Giovanni lasciando a tutti noi esponenti comunisti, di sinistra un grande vuoto.

Sui social e sui giornali locali sono piovuti tantissimi ricordi, uno più emozionante dell'altro, a testimoniare il segno che ha lasciato l'uomo, il politico, l'amico.

Mi sono deciso a scrivere queste poche righe, permettendomi di farlo anche a nome del "Comitato Popolazioni Asti Nord-Ovest” per ricordare uno dei suoi ruoli politici di più grande successo. Mi riferisco alla sua battaglia più grande, quella combattuta da assessore del Comune di Asti con la sua vincente rivoluzione della raccolta di rifiuti portando ad una svolta sulla differenziata per arrivare a non dover più costruire nuove discariche, facendo tesoro di quello che accadde a Vallemanina, la pagina più nera dell'ambiente astigiano.

Terminate le vicende della discarica di Valle Manina e i processi ai tre abitanti di Valleandona, il primo amministratore che ha capito quale strada seguire per superare quel modello ormai evidentemente fallimentare, fu proprio Pensabene. E così nacque la raccolta differenziata dei rifiuti in Asti.

Grazie di tutto Giovanni, il tuo amico e Compagno Roberto Romito».