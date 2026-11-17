Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 17 novembre 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 16 punti “5”, ciascuno dei quali vince 10.370,60 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a

Lotto – I numeri sulle ruote di martedì 17 novembre 2026

Bari: 25 – 86 – 87 – 67 – 82

Cagliari: 79 – 57 – 21 – 28 – 18

Firenze: 16 – 40 – 12 – 35 – 39

Genova: 21 – 52 – 68 – 17 – 9

Milano: 29 – 61 – 63 – 87 – 7

Napoli: 73 – 81 – 53 – 55 – 66

Palermo: 79 – 40 – 85 – 47 – 44

Roma: 52 – 88 – 76 – 68 – 84

Torino: 66 – 67 – 21 – 59 – 27

Venezia: 19 – 86 – 45 – 41 – 76

Nazionale: 84 – 61 – 25 – 66 – 60

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.

SuperEnalotto – Estrazione di martedì 17 novembre 2026

Combinazione vincente: 79 – 2 – 90 – 10 – 1 – 85

Numero Jolly: 47

Numero SuperStar: 68

Jackpot per la prossima estrazione: 55.900.000 €

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 16 da € 10.370,60

Punti 4: 1.499 da € 169,08

Punti 3: 40.963 da € 14,48

Punti 2: 448.041 da € 5,00

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: 1 da € 16.908,00

3 Stella: 156 da € 1.448,00

2 Stella: 1.846 da € 100,00

1 Stella: 9.477 da € 10,00

0 Stella: 19.802 da € 5,00

10eLotto serale – martedì 17 novembre 2026

Numeri vincenti:

12 – 16 – 19 – 21 – 25 – 29 – 40 – 52 – 57 – 61 – 63 – 66 – 67 – 68 – 73 – 79 – 81 – 86 – 87 – 88

Numero Oro: 25

Doppio Oro: 25 – 86

Numeri Extra

9 – 17 – 18 – 28 – 35 – 39 – 41 – 45 – 47 – 53 – 55 – 59 – 76 – 82 – 85

Simbolotto – Estrazione di martedì 17 novembre 2026

25 – Natale

22 – Balestra

3 – Gatta

1 – Italia

28 – Ombrello

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.