Vincite
17 Novembre 2026 21:36:00
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 17 novembre 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 16 punti “5”, ciascuno dei quali vince 10.370,60 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a
Bari: 25 – 86 – 87 – 67 – 82
Cagliari: 79 – 57 – 21 – 28 – 18
Firenze: 16 – 40 – 12 – 35 – 39
Genova: 21 – 52 – 68 – 17 – 9
Milano: 29 – 61 – 63 – 87 – 7
Napoli: 73 – 81 – 53 – 55 – 66
Palermo: 79 – 40 – 85 – 47 – 44
Roma: 52 – 88 – 76 – 68 – 84
Torino: 66 – 67 – 21 – 59 – 27
Venezia: 19 – 86 – 45 – 41 – 76
Nazionale: 84 – 61 – 25 – 66 – 60
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.
Combinazione vincente: 79 – 2 – 90 – 10 – 1 – 85
Numero Jolly: 47
Numero SuperStar: 68
Jackpot per la prossima estrazione: 55.900.000 €
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 16 da € 10.370,60
Punti 4: 1.499 da € 169,08
Punti 3: 40.963 da € 14,48
Punti 2: 448.041 da € 5,00
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: 1 da € 16.908,00
3 Stella: 156 da € 1.448,00
2 Stella: 1.846 da € 100,00
1 Stella: 9.477 da € 10,00
0 Stella: 19.802 da € 5,00
Numeri vincenti:
12 – 16 – 19 – 21 – 25 – 29 – 40 – 52 – 57 – 61 – 63 – 66 – 67 – 68 – 73 – 79 – 81 – 86 – 87 – 88
Numero Oro: 25
Doppio Oro: 25 – 86
9 – 17 – 18 – 28 – 35 – 39 – 41 – 45 – 47 – 53 – 55 – 59 – 76 – 82 – 85
25 – Natale
22 – Balestra
3 – Gatta
1 – Italia
28 – Ombrello
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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