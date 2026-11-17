Nel cuore di Torino, al numero 237 di via Roma, c'è un luogo in cui la storia di un marchio dolciario incontra i ricordi di intere generazioni. È il Museo Maggiora 1929, uno spazio che unisce il racconto dell'industria dolciaria italiana a una bottega dedicata ai prodotti che hanno fatto conoscere il marchio. Il progetto nasce dall'intuizione di Alberto Marchetti, maestro gelatiere attento alla ricerca delle materie prime e alle lavorazioni artigianali, impegnato anche in iniziative di valorizzazione territoriale come il Villaggio Diffuso di Cocconato, realizzato con la Combriccola Marchetti. A lui si affianca Erica Maggiora, che insieme alle figlie Carolina e Camilla ha custodito gli archivi, le ricette e l'identità dell'azienda di famiglia, lavorando per riportare in produzione alcuni dei suoi prodotti storici.

Per capire da dove comincia questa storia bisogna tornare al 1929, quando un giovane di Refrancore, nell'Astigiano, di nome Ermenegildo Maggiora, per tutti Gildo, acquista a credito un vagone di gorgonzola rimasto invenduto alla stazione di Asti. Comincia a venderlo nei paesi vicini e, con il ricavato, apre un negozio di alimentari nel suo paese d'origine, dove avvia anche la produzione dei Finocchini, biscotti tipici della tradizione refrancorese aromatizzati ai semi di finocchio. Da quella prima attività prende forma un'impresa destinata a crescere ben oltre i confini del territorio. Nel 1939 la produzione si trasferisce a Collegno, dove nasce uno stabilimento industriale.

Nel secondo dopoguerra arrivano i Wafers e, nel 1956, una scelta commerciale destinata a cambiare il mercato: la vendita di confezioni di biscotti a prezzi accessibili. Questa iniziativa contribuisce a rendere un prodotto fino ad allora considerato quasi un lusso un acquisto alla portata di un numero sempre maggiore di famiglie. Con il figlio Giuseppe, l'azienda investe anche nella comunicazione, attraverso manifesti, confezioni curate e campagne pubblicitarie. Nel 1961 nascono le caramelle Toujours, proposte in 36 gusti e destinate a diventare uno dei prodotti più conosciuti del marchio. La crescita porta Maggiora a sviluppare una rete di 64 negozi in Italia.

La pubblicità diventa uno degli elementi distintivi dell'azienda. A partire dagli anni Sessanta, il marchio approda a Carosello con undici serie televisive, tra animazione, comicità e musica. Tra i personaggi che accompagnano le campagne ci sono Pinocchio, i pupazzi del Nonno racconta e Baffina la foca. Anche il legame con le origini trova spazio nella comunicazione: Giovanni Arpino inventa infatti Re Francore, personaggio poi trasformato in cartoon da Bruno Bozzetto, con un riferimento diretto al paese astigiano da cui era partita l'avventura imprenditoriale.

Nel 1974 la crisi del gruppo Venchi Unica, nel quale Maggiora era confluita insieme a Talmone, segna la fine della gestione familiare. La storia, tuttavia, non si interrompe. Nel 1973 Erica Maggiora aveva fondato con la madre Elena La Maggiorana, Scuola di Arte Culinaria. Nel 2016, insieme alle figlie Carolina e Camilla, recupera il marchio di famiglia e avvia un percorso di riscoperta degli archivi e delle ricette originali. Dal 2021 riprende anche una produzione selezionata di panettoni, biscotti e cioccolato.

Oggi il percorso espositivo, progettato e curato dallo studio Mind The Gap, accompagna i visitatori attraverso le diverse tappe della storia Maggiora, raccontando non soltanto la crescita dell'azienda, ma anche i cambiamenti della società italiana e delle abitudini di consumo. Tra le tappe più curiose c'è il Salotto dei Caroselli: ci si accomoda su un divano, si prende il telecomando e si può fare zapping tra le pubblicità degli anni Sessanta, ritrovando personaggi e atmosfere della televisione di un tempo. Al piano superiore, una stanza raccoglie manifesti pubblicitari originali, confezioni e testimonianze dell'epoca, restituendo tutta la vivacità grafica della comunicazione Maggiora.

La visita prosegue nella bottega, dove la memoria si ritrova anche attraverso i sapori. Ci sono i Finocchini, i biscotti legati alla tradizione di Refrancore e alle origini dell'azienda, le caramelle Toujours con i loro 36 gusti e le confezioni colorate, oltre alle riproduzioni delle storiche scatole di latta, oggi anche oggetti da collezione. Accanto a questi prodotti trova spazio il Vermouth Maggiora, realizzato a partire dagli anni Settanta dopo l'acquisizione dello stabilimento Viarengo di Cascine Vica. Oggi viene riproposto con una ricetta che abbina erbe aromatiche e uve Viognier, caratterizzata dal colore arancione ispirato agli orange wine.

Il Museo Maggiora 1929 è così, allo stesso tempo, uno spazio dedicato alla storia industriale e una bottega in cui ritrovare prodotti che hanno accompagnato la vita quotidiana di tante famiglie. Un progetto che, come sottolinea la consigliera regionale Debora Biglia, contribuisce a custodire e tramandare un patrimonio di competenze, tradizioni e storie imprenditoriali piemontesi.

Per Refrancore c'è naturalmente un motivo in più per guardare a questa apertura con interesse: dietro un marchio che ha raggiunto tutta Italia c'è l'intuizione di un giovane partito da un piccolo paese astigiano, capace di trasformare una specialità locale in una realtà industriale conosciuta a livello nazionale. Oggi, quasi un secolo dopo, quella storia trova nel cuore di Torino una nuova casa, dove può essere riscoperta attraverso immagini, ricordi e sapori.

Museo Maggiora 1929, via Roma 237, Torino. Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20. Ingresso gratuito. Informazioni: info@maggiora1929.it.