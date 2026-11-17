La Cittadella dello sport è in fase di conclusione dei lavori e domani, mercoledì, alle 19 sarà inaugurato in regione Salerio il “PalaBosca”: «In via Ricardo Bellone, all’interno di una vasta area di 30.000 mq a pochi passi dal castello e dal centro del paese, una grande sala polifunzionale comunale per eventi, convegni e momenti conviviali di tutto il territorio e sede della Pro loco di Costigliole», annuncia il sindaco di Costigliole d'Asti Enrico Cavallero.

«Il complesso sorge sulle fondamenta del vecchio bocciodromo, edificato alla fine degli anni '80 grazie a un finanziamento statale di circa un miliardo di lire stanziato in occasione dei Mondiali di Italia '90. Nonostante fosse stato completato e arredato in ogni suo spazio, l'immobile non è mai entrato in funzione a causa di gravi difetti progettuali e strutturali. Dimenticato per decenni, salvo la realizzazione, circa 15 anni fa, di un campo da calcio sintetico sponsorizzato da un privato, la struttura è rimasta inutilizzata e priva di qualsiasi reale progetto pubblico di recupero funzionale fino alla svolta del 2019. Valutata l'impossibilità di destinare l’intero immobile ad attività sportive per via delle sue criticità originarie, l'amministrazione comunale ha avviato un piano d'intervento per la messa in sicurezza e la totale riqualificazione, che oggi rende pienamente fruibili circa 2.000 mq complessivi - spiega il primo cittadino costigliolese - Il recupero è stato finanziato dal Comune mediante l'utilizzo dell’avanzo di amministrazione e comprende un grande salone polivalente di circa 750 mq, capace di ospitare centinaia di persone per convegni, eventi e manifestazioni. In futuro fungerà anche da circolo ricreativo al servizio dell'intera area: la nuova cittadella sportiva di prossima inaugurazione, l'ostello del campus ICIF e l'area camper».

All'interno della struttura trova spazio anche la sede della Pro loco di Costigliole. «Rispondiamo così anche ad una esigenza del sodalizio costigliolese che, per la prima volta nella sua storia, avrà una sede definitiva. Con un’apposita concessione, si è messa in disponibilità una cucina di 70 mq, pertinenze, magazzino-dispensa e servizi dedicati - annuncia il sindaco Cavallero - Si è provveduto anche alla riqualificazione esterna con la tinteggiatura delle pareti e la risistemazione dei versanti, delle recinzioni e di una nuova rampa d'accesso al piano superiore e alle strutture sportive. I lavori hanno infine interessato il campo polivalente, la sistemazione degli spogliatoi e la posa di una nuova pavimentazione per gli ingressi. Con trasparenza e razionalità abbiamo fatto il possibile per rimettere l'immobile a disposizione della comunità, restituendo ai costigliolesi uno spazio polivalente rimasto abbandonato a se stesso per quasi 40 anni. Un'ulteriore nota di orgoglio è l'aver coinvolto due importanti realtà produttive del territorio: a loro va il mio sentito ringraziamento per la disponibilità e la fiducia dimostrata».

Del vecchio bocciodromo restano ormai solo i ricordi: abbiamo fatto il possibile per rimettere l'immobile a disposizione della comunità, restituendo ai costigliolesi uno spazio polivalente rimasto abbandonato a se stesso per quasi 40 anni

«Del vecchio bocciodromo restano ormai solo i ricordi di una pagina che il paese vuole voltare in fretta. Il centro comunale polifunzionale PalaBosca - conclude il sindaco - è un'opera che mancava a Costigliole e che da oggi sarà a completa disposizione della cittadinanza, della Pro Loco e delle oltre 20 associazioni attive sul territorio, che saranno tutte presenti alla cerimonia di inaugurazione».

La cerimonia di inaugurazione prevede i saluti di benvenuto del sindaco, interventi delle autorità, dei rappresentanti della famiglia Bosca e del presidente della Pro loco di Costigliole, benedizione dei locali da parte del parroco e, a seguire, la cena preparata dalla Pro loco costigliolese guidata da Pierluca Casuccio.