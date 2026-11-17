Una vetrina di sapori e profumi nel cuore cittadino: tra le casette del Magico Paese di Natale, in piazza Alfieri, si può visitare il temporary store del Mercato Contadino Casa Coldiretti, uno scrigno con il meglio dell' agroalimentare ed enologico della terra astigiana, dalle confetture ai mieli, dai vini alle nocciole, dai trasformati alla pasta, dalle conserve ai cereali e ai grani antichi, dai salumi, formaggi, funghi, zafferano, farine, legumi e biscotti fino al “Nostro Panettone”, l'originale dolce delle feste confezionato con impasto al Moscato e nocciola intera trilobata.

Inaugurato alla presenza della Presidente Monica Monticone e del Direttore Giovanni Rosso con tutto lo staff Coldiretti, il Temporary Store resterà aperto a novembre il sabato e la domenica dalle 10 alle 20; da dicembre: giovedì, venerdì sabato e domenica in orario 10-20; apertura straordinaria martedì 8 dicembre.

«Portare i nostri prodotti direttamente in piazza, garantendo freschezza, km0 e stagionalità - commenta la Presidente Monticone -, torna ad essere una buona pratica e consuetudine, anche, in un'ottica di sostenibilità ambientale e di buona e diretta relazione tra agricoltore/staff e consumatore. Scegliere la filiera corta agroalimentare significa altresì riscoprire il valore autentico del cibo. Un vero e proprio patto diretto tra chi coltiva la terra con passione e chi porta in tavola prodotti freschi, genuini e di stagione».

Non solo. Acquistare a filiera corta vuol anche dire fare una scelta consapevole che fa bene a te, all'economia locale e all'ambiente. Quattro i cardini che caratterizzano il valore aggiunto della filiera corta: freschezza e qualità garantite, trasparenza totale, sostegno al territorio e rispetto dell'ambiente.

Senza lunghi viaggi o soste nei magazzini, i prodotti arrivano a destinazione al massimo del loro sapore e delle loro proprietà nutritive. Poi, c'è la certezza di conoscere esattamente la provenienza di ciò che si consuma, i metodi di coltivazione e i volti, o gli interpreti, di chi sta dietro ad ogni singolo raccolto. La Filiera Corta è anche preziosa per sostenere l'economia locale, remunerando in modo giusto il lavoro degli agricoltori del territorio, mantenendo vivo il tessuto economico-sociale delle proprie comunità. Ultimo, ma non ultimo, il rispetto per l'ambiente: meno chilometri percorsi significano meno emissioni inquinanti, meno imballaggi superflui e un minore impatto sul pianeta.

Scegliere Casa Coldiretti, così come, i Mercati Contadini di Campagna Amica presenti settimanalmente in piazza Statuto, piazza Alfieri e in corso Alessandria 271 premia la qualità e consente di portarsi a casa prodotti sani e genuini, con il vero sapore della terra astigiana.

«La bella vetrina di piazza Alfieri, inserita nel contesto del Magico paese del Natale, poi, sarà una speciale occasione per incontrare le migliaia di visitatori che giungeranno in città per l'occasione, anche, per confezionare i propri presenti delle feste» aggiunge il Direttore Rosso.