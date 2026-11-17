La Giornata della Colletta Alimentare, che ha coinvolto 96 punti vendita ad Asti e in provincia, si è chiusa con un bilancio decisamente positivo: sono stati raccolti complessivamente 45.470 chilogrammi di generi alimentari di prima necessità.

Un dato in crescita rispetto allo scorso anno, che ha sorpreso anche alla luce delle difficoltà economiche che continuano a interessare molte famiglie. La raccolta permetterà di sostenere concretamente circa 4.400 persone in difficoltà, attraverso una rete di 27 enti caritativi del territorio ai quali saranno distribuiti i prodotti raccolti.

I numeri raccontano il successo dell’iniziativa, ma anche la capacità degli astigiani di aiutare concretamente chi attraversa un momento di bisogno. Tra gli aspetti che hanno contribuito al risultato, il coordinatore locale Matteo Dalle Vedove sottolinea la presenza e partecipazione dei giovani, numerosi tra i volontari impegnati nei punti vendita durante la giornata.

Anche il sostegno delle associazioni locali è stato fondamentale, le quali hanno messo a disposizione il proprio contributo per la gestione e la logistica della raccolta.

Volontari del Rotary Club Asti

Volontari del Lions Club Asti