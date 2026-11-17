Il futuro del Museo civico di Moncalvo e della Pinacoteca Franco Montanari è al centro di un confronto che, nel giro di un paio di settimane, ha già raccolto l'attenzione di centinaia di persone. Una petizione lanciata su Change.org da Maria Rita Mottola, presidente dell'associazione A.l.e.r.a.mo. Aps, ha superato le 600 firme verificate. L'iniziativa chiede all'Amministrazione comunale di rivedere la scelta di affidare la gestione dei nuovi spazi espositivi a un soggetto privato, sollevando interrogativi sul ruolo che il museo dovrà avere in futuro nella vita culturale della città.

Alla mobilitazione è seguita la presa di posizione del sindaco Diego Musumeci, che attraverso un lungo intervento pubblicato sulla propria pagina social ha voluto ricostruire l'iter seguito dal Comune e chiarire le caratteristiche del progetto. Due posizioni che partono da una diversa interpretazione delle novità introdotte con l'ampliamento della struttura e che chiamano in causa, soprattutto, il rapporto tra gestione, accessibilità e funzione pubblica del museo.

Le preoccupazioni della petizione

Nel testo della raccolta firme viene ricordato il percorso avviato nel 2015, quando A.l.e.r.a.mo. Aps ha assunto la gestione del museo, contribuendo negli anni alla sua attività culturale, alle iniziative e alla valorizzazione delle collezioni. Secondo i promotori, il museo non rappresenta soltanto un luogo in cui conservare ed esporre opere d'arte, ma anche uno spazio di incontro, ricerca, formazione e partecipazione, capace di coinvolgere cittadini, scuole, studiosi e visitatori.

La preoccupazione riguarda in particolare la nuova ala realizzata grazie a un progetto finanziato con fondi Pnrr attraverso il Ministero della Cultura, che dovrebbe essere affidata a un gallerista privato. Per i firmatari, questa scelta rischia di modificare l'identità complessiva del museo e di ridurre il ruolo di uno spazio che, nelle intenzioni dell'associazione, dovrebbe continuare a essere gestito secondo una visione unitaria e con finalità prevalentemente pubbliche.

La richiesta rivolta al Comune è quindi quella di riconsiderare l'affidamento delle nuove sale, individuando soluzioni che consentano di mantenere una continuità nella gestione e nella proposta culturale, nel rispetto della convenzione già sottoscritta. La petizione richiama anche la necessità di tutelare e valorizzare sia la collezione Franco Montanari sia quella di A.l.e.r.a.mo., insieme alle esposizioni temporanee.

La ricostruzione del sindaco

Di diverso avviso il sindaco Diego Musumeci, che respinge l'idea di una privatizzazione del museo e invita a distinguere tra la struttura nel suo complesso e le modalità di gestione dei diversi spazi. «Il Museo Civico resta aperto come prima e più di prima, per tutti e al servizio di tutti», scrive, precisando che non è in discussione la natura pubblica della struttura e che la nuova organizzazione prevede due gestori per due aree differenti.

La struttura, spiega il primo cittadino, si sviluppa oggi su tre livelli. I due piani storici sono stati interessati da interventi di riqualificazione e messa in sicurezza, compresi gli adeguamenti antisismici, antincendio e antifurto, oltre all'abbattimento delle barriere architettoniche attraverso l'installazione di un ascensore. Per questi ambienti è previsto un nuovo allestimento della Pinacoteca Montanari, con un maggior numero di opere esposte, una valorizzazione della collezione giapponese e uno spazio dedicato ai “Subiet” di Patro. Saranno inoltre nuovamente visibili una ventina di opere restaurate dal laboratorio Nicola di Aramengo.

La gestione dei due piani storici, sottolinea Musumeci, rimane affidata ad A.l.e.r.a.mo. Aps sulla base della convenzione quinquennale sottoscritta nel 2024, che ne disciplina la conduzione fino alla scadenza prevista dagli accordi.

Diversa è invece la situazione del nuovo livello, recuperato grazie ai finanziamenti Pnrr e situato al piano inferiore all'altezza del cortile del Palazzo Municipale. Gli spazi comprendono due sale espositive, un'area destinata alla somministrazione di cibo e bevande, i servizi igienici e una zona di accoglienza. Per questa parte, secondo quanto riferito dal sindaco, il progetto finanziato non prevedeva un allestimento a carico dei fondi pubblici: sarà quindi il soggetto incaricato della gestione a dover sostenere gli investimenti necessari.

Il nodo del nuovo affidamento

È proprio sulle modalità di assegnazione di questi ambienti che si concentra la spiegazione dell'Amministrazione. Musumeci sostiene che le condizioni del finanziamento PNRR prevedessero il ricorso a un partenariato pubblico-privato, attraverso una manifestazione di interesse aperta. Il Comune avrebbe quindi pubblicato un avviso di selezione sulla piattaforma della Pubblica amministrazione e sul proprio sito istituzionale.

Alla procedura, riferisce il sindaco, ha partecipato un solo concorrente. La proposta è stata esaminata da una commissione tecnica, della quale il primo cittadino precisa di non aver fatto parte, e successivamente sottoposta alle verifiche amministrative previste prima dell'assegnazione.

Il progetto selezionato punta sull'organizzazione di mostre temporanee di arte contemporanea, con esposizioni di rilievo nazionale e internazionale, allo scopo di ampliare l'offerta culturale della struttura.

Musumeci ricorda inoltre che l'immobile resta di proprietà pubblica e che sia A.l.e.r.a.mo. Aps sia il nuovo gestore sono soggetti privati, chiamati a operare all'interno di una struttura pubblica. L'associazione non ha partecipato alla selezione e non si è trattato di un soggetto escluso dalla procedura, ma di una realtà che ha scelto di non presentare una propria proposta.

Due visioni sul futuro del museo

Il confronto, dunque, non riguarda soltanto chi avrà le chiavi delle nuove sale, ma anche quale organizzazione e quale identità culturale si vogliono dare al complesso museale dopo i lavori di ampliamento. Da una parte, la petizione esprime il timore che la presenza di un nuovo gestore possa indebolire la continuità del progetto culturale costruito negli anni e chiede maggiori garanzie sulla funzione collettiva degli spazi. Dall'altra, il sindaco sostiene che la suddivisione della gestione consentirà di mantenere la Pinacoteca e, contemporaneamente, di arricchire la proposta con nuove esposizioni, senza intaccare la natura pubblica del museo.

Resta quindi da capire come si tradurrà concretamente la collaborazione tra i due gestori, quale sarà il coordinamento delle attività e in che modo verrà garantita una proposta culturale complessiva, capace di valorizzare tutte le collezioni e le diverse iniziative. Sono aspetti che potranno essere valutati pienamente con l'apertura dei nuovi spazi e con l'avvio della nuova organizzazione.

Intanto, le oltre 600 firme raccolte testimoniano che la questione ha superato i confini del dibattito amministrativo locale, diventando un tema sentito anche da chi riconosce nel museo un patrimonio da preservare e valorizzare. La sfida, per Moncalvo, sarà fare in modo che l'ampliamento non rappresenti soltanto un'occasione per disporre di nuovi ambienti, ma anche un'opportunità per rafforzare il ruolo culturale della città.