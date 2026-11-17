Sempre meno attività commerciali, sempre più aria di crisi - amplificata dall'aumento dei costi energetici provocati da anni di guerra in Ucraina e dal più recente stallo nello Stretto di Hormuz - e poche soluzioni con le quali cercare di invertire, per quanto possibile, la rotta. È davvero preoccupante il quadro che emerge, ancora una volta, dai dati diffusi da Confcommercio Asti sulla crisi delle piccole attività commerciali e dei negozi di prossimità: dal 2012 ad oggi 740 attività hanno abbassato definitivamente le serrande a fronte di 503 nuove aperture. Un saldo negativo di 237 attività.

Un dato allarmante, che interessa Asti, ma con un trend diffuso in tutto il territorio nazionale, che Confcommercio ha ribadito in occasione di "Viviamo le città - La giornata delle chiavi: riapriamo le porte al commercio". Si tratta di un evento nazionale durante il quale, in tutti i capoluoghi di provincia, i rappresentanti di Confcommercio hanno consegnato ai sindaci una chiave simbolica - lunga 70 centimetri - «per aprire una riflessione sul futuro del commercio cittadino e richiamare l'attenzione delle istituzioni su un fenomeno che rischia di cambiare il volto delle nostre città».

L'obiettivo è fermare la desertificazione commerciale sostenendo il commercio di prossimità, ma quali soluzioni sono state presentate nel frattempo? E qui si può aprire un articolato dibattito perché Asti non è un'isola e molte volte si è sentito proporre idee, più o meno praticabili, riprese da altre realtà che hanno affrontato analoghi problemi di desertificazione dei negozi di prossimità.

Il presidente della Confcommercio di Asti Enrico Fenoglio consegna la chiave simbolica al sindaco Maurizio Rasero

A metà dicembre 2023 proprio la Confcommercio di Asti, durante un convegno ospitato alla Banca di Asti, aveva già messo in guardia la città da un trend negativo sulla chiusura di attività nel centro: nel corso del 2023 - venne spiegato - si è registrato un aumento del 4,5% degli spazi commerciali sfitti, ai piani terra». L'indagine aveva mappato «2023 spazi commerciali, di cui 1.401 al piano terra per 3.326 vetrine». Venne fuori che, solo ad Asti, erano aumentati i negozi vuoti, «con uno "sfitto" del 24,77% di tutti gli spazi commerciali presenti ai piani terra degli edifici».

Colpa dell'e-commerce in aumento, fu rimarcato allora, proponendo alcune strategie che già rimandavano alla creazione e implementazione dei Distretti del Commercio volti a finanziare azioni di rilancio e sostegno delle piccole attività locali. «Meno attività significa meno passaggio di persone, minore attrattività e ulteriori difficoltà per chi vorrebbe investire» si legge nella nota stampa diffusa oggi da Confcommercio Asti che «è impegnata da tempo nella ricerca di strumenti e iniziative capaci di recuperare gli spazi commerciali inutilizzati e favorire nuove opportunità imprenditoriali».

Questi strumenti comprendono «un monitoraggio di locali sfitti, con l'obiettivo di conoscere meglio la situazione del territorio, incrociare le informazioni disponibili e mettere in contatto la proprietà degli immobili con potenziali nuovi operatori». Ci sono poi «interventi concreti per migliorare l'immagine delle vie cittadine» come «l'applicazione di pellicole decorative sulle vetrine degli esercizi sfitti, con l'intento di rendere più gradevoli gli spazi vuoti, migliorare il decoro urbano e aumentare l'interesse di eventuali nuovi imprenditori».

Però, a giudicare dai numeri diffusi dall'Ascom, le soluzioni proposte non hanno sortito gli effetti sperati, o non abbastanza, in un panorama commerciale di profondi cambiamenti sociali e di abitudini dei consumatori. Ed è qui che bisogna affrontare l'elefante nella stanza: il potere di acquisto dei cittadini, sempre più risicato dall'inflazione, dall'aumento dei costi di beni e servizi e dallo stallo degli stipendi, tra i più bassi d'Europa. Un mix letale che di certo non agevola né le nuove aperture né occasioni di shopping tra le vetrine del centro storico.

È evidente che, se la coperta è corta, la gente andrà a risparmiare dove può e l'e-commerce - considerata una delle cause principali di questa crisi - rappresenterebbe per molti una risorsa a cui è difficile rinunciare. Non a caso anche Asti si è riempita di looker, armadietti automatici per lo stoccaggio e la consegna di pacchi dello shopping on line, punti di ritiro e di resa, disponibili sempre, 7 giorni su 7, 24 ore al giorno.

Asti, dal canto suo, si porta dietro enormi criticità strutturali che nessuna amministrazione ha ancora saputo risolvere: un traffico automobilistico insostenibile, oggi non più accettabile, che coinvolge buona parte del centro storico dove la timida estensione delle ZTL, molto meno di quanto ha chiesto la Regione, sembra aver scontentato tutti: i negozi sono comunque in crisi e spesso si lamentano dei pochi parcheggi a disposizione rispetto ai centri commerciali, gli spazi riservati ai pedoni non sono sufficienti e anche le zone turistiche, come l'area museale tra piazza Roma e la Cattedrale, continuano a essere ben poco a misura di visitatori contagiate dal traffico parassitario. Un quadro che non aiuta a rilanciare il commercio di prossimità.

Sul problema dei negozi chiusi di domenica e nei festivi è già stato scritto molto e anche su questo aspetto, se si vuole creare una città sempre più turistica, bisognerà trovare una soluzione. Di negozi aperti nei festivi ce ne sono, ma si tratta soprattutto di catene o marchi del franchising. L'ex assessora al Commercio Loretta Bologna, da poco sostituita dalla nuova assessora Francesca Varca, aveva più volte provato a chiedere agli esercenti una maggiore presenza di domenica, specie in occasione di grandi eventi, ma la risposta non è sempre stata unanime. L'idea è quella di una città ancora legata a dinamiche del passato impermeabile ai cambiamenti.

Insomma, i problemi del commercio locale sono noti da svariati anni e, a cadenza periodica, c'è chi suona l'allarme, chi propone ricette per rilanciarlo, chi chiede più entusiasmo tra i commercianti quando ci sono le manifestazioni che dovrebbero sostenere anche le piccole realtà, ma cosa bisogna aspettarsi per l'immediato futuro? «Occorre mettere insieme idee, competenze e risorse - commenta il presidente di Confcommercio Asti, Enrico Fenoglio - Le indicazioni emerse anche dal recente congresso nazionale "Cities" di Bari confermano quanto sia importante ripensare le città partendo dal valore delle attività economiche che le animano. Il Distretto urbano del Commercio può avere un ruolo centrale, anche sostenendo interventi di riqualificazione e ammodernamento dei punti vendita e del centro storico. Ma è indispensabile costruire una strategia condivisa con il Comune e con tutti i soggetti istituzionali e territoriali».