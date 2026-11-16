Il Teatro Civico di Moncalvo riparte con una nuova gestione e una stagione ricca di appuntamenti

Il Teatro Civico di Moncalvo si prepara a una nuova stagione, caratterizzata da una programmazione articolata e da un cambiamento nella gestione. L'associazione Teatro & Territorio affiancherà infatti il Comune nella conduzione e nella valorizzazione della struttura, con l'obiettivo di rendere il teatro sempre più un punto di riferimento per il territorio.

Il nuovo percorso è stato presentato sabato 14 novembre nella sala di piazza Garibaldi, alla presenza del sindaco Diego Musumeci, di Mario Nosengo, presidente dell'associazione e direttore artistico del teatro, e dei rappresentanti delle compagnie coinvolte nella stagione. L'incontro è stato moderato da Alessandro Franco, dell'ufficio stampa di Arte & Tecnica.

La collaborazione nasce dalla necessità di rendere più agile la gestione dello stabile, superando alcune difficoltà legate ai tempi e alle procedure della pubblica amministrazione. Come ha spiegato il sindaco Musumeci, i limiti di organico e i vincoli nelle assunzioni possono rendere complessa la gestione diretta di una struttura culturale. Da qui la scelta di affidarsi a Teatro & Territorio, che potrà garantire maggiore continuità nell'organizzazione delle attività. Un ruolo importante sarà svolto da Mario Nosengo, che conosce il teatro moncalvese da quasi trent'anni.

L'intenzione è quella di consolidare il ruolo del Civico come spazio culturale aperto non soltanto alla città, ma a tutto il Monferrato. Tra gli obiettivi c'è anche quello di accogliere nuove compagnie, ospitare anteprime, debutti e periodi di residenza artistica, ampliando così le opportunità offerte dal palcoscenico.

Diciassette appuntamenti fuori abbonamento

La stagione 2026-2027 affianca il cartellone principale in abbonamento, realizzato in collaborazione con Piemonte dal Vivo, a una rassegna fuori abbonamento curata da Teatro & Territorio. Quest'ultima propone diciassette appuntamenti, da novembre 2026 alla primavera 2027, con una particolare attenzione alla musica, senza rinunciare alla commedia, al teatro civile e agli spettacoli per le famiglie.

Il primo appuntamento è sabato 21 novembre alle 21 con “Notti magiche – Quel sogno che comincia da bambino”, del Teatro degli Acerbi. Il 27 novembre, sempre alle 21, sarà la volta di “Rutas dell'alma”, racconto musicale con Paola Tomalino, Gianluca Montanella, Alessio Nebiolo e Pietro Ponzone, dedicato ai temi del viaggio, della libertà e dello sradicamento.

Il nuovo anno si aprirà venerdì 8 gennaio alle 21 con “Oceans Apart”, concerto che vedrà insieme la cantante jazz Mila Ogliastro e il pianista Tommaso Perazzo. Domenica 3 gennaio, alle 17, è invece in programma “Sherlock Holmes e il segreto del Conte Dracula”, proposto dall'Associazione Teatro 21, mentre domenica 24 gennaio, sempre alle 17, Daniele Ronco porterà in scena “La parabola discendente di un padre ambientalista”, monologo dedicato alle contraddizioni dell'ecologismo quotidiano e all'ansia climatica.

Il 12 febbraio alle 21 spazio alla comicità con “Intelligenza non artificiale”, spettacolo di Fabrizio Brignolo e Giampiero Perone che ripercorre il passaggio dagli anni Novanta ai Duemila. Domenica 14 febbraio alle 17, giorno di San Valentino, andrà in scena “Un matrimonio… in bianco”, commedia di Antonio Giuliano con i Melannurca. Il 28 febbraio, alle 17, Maria Rita Lo Destro interpreterà “La misteriosa scomparsa di W”, tratto dal testo di Stefano Benni.

La musica tornerà protagonista venerdì 5 marzo alle 21 con “La domanda perfetta”, spettacolo scritto da Fabrizio Rizzolo e diretto da Fulvio Crivello, con lo stesso Rizzolo, la cantante Susi Amerio e il chitarrista Marco Soria. Al centro, un percorso attraverso le grandi tradizioni spirituali del mondo. Domenica 21 marzo alle 17 sarà invece la volta di “Backstage”, con Marianna Bonansone, Domenico Menini e Denis Biancucci, dove il mondo dell'opera lirica incontra quello del musical.

Ad aprile il programma propone diversi appuntamenti. Sabato 3 aprile alle 21 i Tre Lilu festeggeranno sul palco i loro 35 anni di carriera. Venerdì 9 aprile alle 21 “L'arte del rammendo” unirà canzoni d'autore e monologhi recitati, con Fabrizio Carosone, Tiziano Villata, Maurizio Casciano, Pasquale Caterisano e Valter Casorzo. Domenica 11 aprile alle 17 sarà dedicata ai più giovani e alle famiglie con “Peter Pan il musical”, spettacolo con acrobazie e parkour diretto da Alberto Barbi, consigliato dai sei anni. Sabato 17 aprile alle 21 la Compagnia Parlapà porterà in scena “Se devi dire una bugia dilla grossa”, commedia di Ray Cooney diretta da Alessandro Marrapodi.

A completare il cartellone ci saranno anche due appuntamenti dedicati alla riflessione e alla solidarietà. Giovedì 3 dicembre alle 16 l'associazione “Un libro per Daniela, amici di salvataggio” propone “Davanti alla fine siamo tutti principianti”, con letture tratte da “Astenersi principianti” dello psichiatra Paolo Milone, sul tema del fine vita. Sabato 12 dicembre alle 21 tornerà invece “Giuté a giuta – Aiutare aiuta”, serata benefica giunta alla quinta edizione, animata dal duo comico Marco & Mauro. Il ricavato sarà interamente devoluto alla Croce Rossa Italiana di Moncalvo.

A chiudere la rassegna fuori abbonamento, sabato 15 maggio alle 21, sarà il concerto pop-rock di Stefano Zonca & Band, un percorso musicale tra i brani degli esordi e le produzioni più recenti del cantautore.

“Notti magiche”, il calcio tra ricordi e sogni

Ad aprire la stagione sarà dunque “Notti magiche – Quel sogno che comincia da bambino”, in programma sabato 21 novembre alle 21. Lo spettacolo del Teatro degli Acerbi, scritto e diretto da Patrizia Camatel e interpretato da Massimo Barbero e Tommaso Massimo Rotella, affronta il rapporto tra i sogni dell'infanzia e la vita adulta attraverso la passione per il calcio.

Al centro della storia ci sono due amici, uno sulla cinquantina e l'altro sulla sessantina, che ripercorrono le proprie esperienze e i momenti più importanti della loro vita. I ricordi personali si intrecciano con quelli delle grandi partite degli anni Settanta e Ottanta, quando le serate davanti alla televisione diventavano un appuntamento collettivo per intere famiglie.

Il calcio diventa così il punto di partenza per parlare di aspettative, desideri e scelte, mettendo a confronto ciò che si sognava di diventare da bambini con la realtà della vita adulta. Il pubblico sarà coinvolto direttamente: chi lo desidera potrà presentarsi in teatro con sciarpe, magliette o cimeli sportivi personali, contribuendo all'atmosfera dello spettacolo. La rappresentazione rientra nel progetto Teatro in Terra Astesana 2026, sostenuto dalla Fondazione CRT.

Notti Magiche - foto Piermario Adorno

Torna anche la rassegna amatoriale Ridentia

Accanto alla programmazione principale ci sarà spazio anche per “Ridentia”, la rassegna dedicata al teatro amatoriale curata dall'associazione Arkobalengo. Sono quattro gli spettacoli in calendario, tutti con inizio alle 21: venerdì 5 febbraio «Desideri incrociati» della Compagnia Teatrale I Quattrogatti; venerdì 12 marzo “Le cognate” del Laboratorio Teatrale Terzo Millennio; venerdì 23 aprile “Black Comedy” di Spasso Carrabile; venerdì 7 maggio “Funny Residence” della compagnia Arkobalengo.

Per gli spettacoli fuori abbonamento il biglietto intero costerà 15 euro, quello ridotto 13 euro, mentre gli abbonati alla stagione principale potranno acquistarlo a 12 euro. Le riduzioni sono riservate ai giovani fino a 25 anni, agli over 60, agli iscritti Utea, ai soci della Polisportiva C.R. Asti, ai clienti della Cassa di Risparmio di Asti e agli abbonati delle stagioni teatrali di Asti e Nizza Monferrato. Per gli appuntamenti di Ridentia è previsto un biglietto unico di 12 euro.

I biglietti e le prenotazioni per il cartellone fuori abbonamento sono disponibili alla Drogheria Broda, in piazza Garibaldi 10 a Moncalvo, telefono 0141 917143. Per informazioni è possibile contattare il numero 373 8695116, scrivere a info@arte-e-tecnica.it oppure consultare il sito www.arte-e-tecnica.it

La stagione è realizzata con il patrocinio della Città di Moncalvo, nell'ambito del progetto Le Colline dei Teatri, con il sostegno dei partner e degli sponsor dell'iniziativa.