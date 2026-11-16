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Sociale

La polizia municipale di Asti sostiene A.S.T.R.O. Odv, consegnato il ricavato della lotteria annuale in memoria dell’agente Lucia Carissimi

Un gesto di solidarietà a favore dei pazienti oncologici e delle attività di assistenza e accompagnamento alle cure

Redazione web

Redazione web

16 Novembre 2026 16:13:52

L'ispettore Damasio, il comandante Saracco, il dott. Testore, l'assessore Giacomini, il vicecomandante Borgo e l'assistente Bianco

L'ispettore Damasio, il comandante Saracco, il dott. Testore, l'assessore Giacomini, il vicecomandante Borgo e l'assistente Bianco

Nei giorni scorsi, nella sede della polizia municipale di Asti, il comandante Riccardo Saracco, accompagnato da alcuni collaboratori, insieme all’assessore alla Sicurezza Luigi Giacomini, ha consegnato al presidente dell’A.S.T.R.O. Odv (Associazione Scientifica per la Terapia e la Ricerca in Oncologia), dottor Franco Testore, il ricavato dell’annuale lotteria organizzata dalla Municipale e dedicata alla memoria dell’agente Lucia Carissimi.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di solidarietà e vicinanza al territorio, attraverso il sostegno concreto a un’associazione che opera quotidianamente al fianco delle persone che affrontano un percorso oncologico. Tra le attività svolte da dall'associazione c'è, in particolare, il servizio di trasporto gratuito rivolto ai pazienti oncologici che necessitano di assistenza e accompagnamento per raggiungere le strutture sanitarie e sottoporsi alle terapie e alle cure.

«Desidero ringraziare di cuore la polizia municipale per questa significativa iniziativa di solidarietà e per aver scelto di sostenere la nostra associazione - ha commentato il presidente dell’associazione Franco Testore - Un ringraziamento particolare va al comandante Saracco, all’assessore Giacomini e a tutti gli agenti e collaboratori che hanno reso possibile questo gesto. Il contributo ricevuto ci aiuterà a proseguire e rafforzare le nostre attività a favore dei pazienti oncologici, in particolare il servizio di trasporto gratuito svolto attraverso il nostro "Pulmino Amico", che rappresenta un aiuto concreto per tante persone e per le loro famiglie. È bello constatare come il ricordo dell’agente Lucia Carissimi continui a tradursi in un gesto di attenzione verso chi ha più bisogno».

«Questa lotteria rappresenta molto più di una raccolta fondi: è un’occasione per mantenere vivo il ricordo della nostra agente Lucia Carissimi attraverso un gesto concreto di solidarietà - ha aggiunto l’assessore Giacomini - La polizia municipale non è soltanto un presidio di sicurezza e legalità, ma è anche una componente della comunità, capace di esprimere attenzione, sensibilità e vicinanza alle persone. Sostenere A.S.T.R.O. Odv significa contribuire a un servizio prezioso, che offre un aiuto concreto a chi affronta un momento particolarmente difficile della propria vita. Ringrazio il comandante Saracco, tutto il personale della polizia municipale e quanti hanno partecipato alla lotteria, dimostrando ancora una volta il valore della solidarietà e del senso di comunità».

Ringraziamenti per il gesto di solidarietà sono arrivati anche dal sindaco Maurizio Rasero: «Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di queste manifestazioni di generosità e attenzione, che testimoniano quanto sia importante fare rete tra istituzioni, associazioni e cittadini - ha aggiunto Rasero - La solidarietà è uno dei valori che rendono una comunità più forte e più vicina alle persone in difficoltà».

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