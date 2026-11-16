La politica astigiana ricorda Giovanni Pensabene «il migliore assessore all'Ambiente»

Si svolgeranno mercoledì mattina ad Asti le esequie di Giovanni Pensabene, ex assessore comunale all'Ambiente e tra gli esponenti più noti della sinistra astigiana e della Casa del Popolo di via Brofferio. Proprio alla Casa del Popolo, dove Pensabene ha militato nell'Associazione A Sinistra e dov'era tra i volontari più presenti, sarà allestita la camera ardente a partire dalle 8.30. Dalle 9.45 ci sarà una cerimonia laica con interventi e musica e, alle 10.45, il feretro partirà con un corteo verso il cimitero di Asti dove nel Tempio crematorio si svolgerà, alle 11.30, un ultimo saluto.

Intanto sono tante le numerose attestazioni di affetto e cordoglio alla famiglia che stanno giungendo in queste ore.

«La mia storia politica è iniziata con te nella sede minuscola di via Toti, un po' insieme, un po' vicini, ma separati, a rincorrerci nelle lettere sarcastiche sui giornali, a condividere canzoni, piazze, manifestazioni alla terrazza di Carlo - lo ricorda il consigliere comunale di Ambiente Asti, Mario Malandrone - Ti ho osservato spesso dall'esterno in Consiglio comunale, perché da te e dal tuo modo di fare opposizione, dalla tua lucidità e analisi e dalle chiose taglienti si imparava tanto. Ci hai insegnato l'amore per le osterie, per questa terra e anche per la tua terra. Tu unico e mai più ripetuto assessore all'Agricoltura, tu il migliore assessore all'Ambiente».

«Tutti ricorderanno Giovanni Pensabene per i meriti, le battaglie ambientaliste, la rivoluzione della raccolta differenziata nel 2005 e quel primato nazionale ad Asti che ha fatto scuola. Lo scriveranno in tanti, ed è giusto che sia così - commenta il consigliere comunale del Pd Luciano Sutera - Io però di Giovanni voglio conservare un ricordo diverso, più leggero e nostro. Voglio ricordarlo quando "giocavamo" con gli acronimi, con quella mente brillante e sempre in movimento che trovava sempre il modo di strappare un sorriso anche nelle discussioni più serie. Ti ricordi vero, Giovanni? Grazie di tutto. Fai buon viaggio».

Il ricordo di Cesare Quaglia riguarda il progetto di collaborazione tra Asti e Coubalan, in Senegal. «È grazie a te, assessore all’Agricoltura, che è iniziata la storia di amicizia e di cooperazione tra Asti e Coubalan in Senegal. Come Comune di Asti appoggiasti i progetti del Cpas e mi mandasti per la prima volta in Casamance come tuo inviato. Ti ricorderemo in svariati modi continuando a coltivare amicizia e solidarietà, che hai sempre sostenuto».

Anche da parte dell'ex consigliera comunale e regionale, Angela Motta, arriva un ricordo molto personale di Pesabene: «Al di là delle distanze e del confronto politico, ho sempre apprezzato in te la dedizione, l'integrità e lo spirito di servizio, mettendo sempre il bene comune al di sopra di ogni interesse personale. La tua capacità di ascolto e la passione per il territorio restano un esempio e un'eredità morale per tutti».

Alberto Deambrogio, segretario regionale del PRC per il Piemonte e la Valle D’Aosta e Gianmarco Coppo, segretario federale del PRC di Asti ricordano Pensabene come compagno di un percorso politico condiviso. «Giovanni non amava la prosopopea, gli infingimenti, la dabbenaggine politica, che purtroppo ha visto crescere a dismisura tra chi negli ultimi anni ha assunto posti di responsabilità nel settore agricolo nei nostri territori. Lui l'amministratore l'aveva fatto mantenendo sempre uno stile e una capacità di intervento introvabili oggi. Una stagione di impegno, certo non l'unica, visto che la sua presenza imprescindibile si e poi materializzata in anni di militanza politica e sociale a partire dalla costruzione, con tante e tanti, dell'esperienza della Casa del Popolo di Asti».