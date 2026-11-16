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Paesaggio urbano

L'edicola di piazza San Secondo è vuota, chi vuole prendere il posto?

Licenza "giornali" restituita, ma resta ancora valida la concessione commerciale

Daniela Peira

Daniela Peira

16 Novembre 2026 12:52:08

L'edicola di piazza San Secondo vuota, chi vuole prendere il posto?

Sapeva di essere conosciuto, ma Mirco Olivero non si immaginava un'ondata così massiccia di messaggi di saluto e di nostalgia per la sua decisione di lasciare l'edicola storica di piazza San Secondo che gestiva da una ventina di anni.

«In questo week end ho ricevuto tantissimi messaggi e telefonate di persone che volevano salutarmi e chiedermi se era vera la notizia - ha detto - E quando ho confermato che sabato scorso è stato l'ultimo giorno in cui ho venduto i giornali, ho ricevuto molte parole affettuose».

Per qualche giorno Mirco e la moglie saranno ancora nel chiosco di piazza San Secondo per sbrigare le ultime cose. Soprattutto per fare i pacchi per le rese dei giornali ai distributori e "sbaraccare" quello che, seppur piccolo, è stato comunque l'ufficio per tanti anni.

La licenza è stata restituita, ma il posto è ancora "sulla piazza commerciale" della città.

«Abbiamo già anche ricevuto un'offerta per la struttura - spiega Mirco Olivero - ma qui la concessione è ancora attiva, quindi se qualcuno volesse rilevare, in affitto o in acquisto, noi saremmo felici che questa piccola realtà commerciale continuasse a vivere».

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