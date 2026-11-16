Piovà Massaia, sparisce "l'ecomostro" delle ex cantine Asti Nord

Era l’Ecomostro” del Nord Astigiano, non tanto per la sua architettura in linea con lo stile dell'epoca, quanto per il fatto che era abbandonato dal 1965.

Sessant’anni in cui i segni del tempo e della mancata manutenzione hanno portato ad un “monumento” del fallimento di quello che fu l’unico esperimento di consorzio per unire la cooperazione della produzione del vino del Nord Astigiano: Consorzio Cantine Sociali Asti Nord.

Parliamo del vecchio impianto di imbottigliamento della frazione Gallareto, nel Comune di Piovà Massaia. Un grande edificio che si affaccia sulla provinciale subito fuori dal centro della frazione, in direzione di Asti.

Una lunga decadenza iniziata nel 1964-65 quando i bilanci portarono alla luce un “buco” da 1 miliardo e 280 milioni di lire: una cifra enorme per allora. Lo scandalo, il crollo di produzione, il fallimento e una lunga vicenda giudiziaria che portò alla condanna degli amministratori e ad un infinito contenzioso civile.

E, quel che è peggio, è che le Cantine Asti Nord travolsero nella loro caduta centinaia di piccoli contadini, soci conferitori, che non solo non avevano più a chi vendere le loro uve, ma vennero coinvolti direttamente anche in clausole di responsabilità illimitata. Ricadute che, secondo la lettura di alcuni esperti del settore, segnarono anche l’abbandono del comparto vitivinicolo della zona per decenni.

A ricordare tutto questo era rimasto il vecchio impianto di imbottigliamento di Gallareto, che la Musso Calcestruzzi qualche anno fa aveva acquisito direttamente dal fallimento. A sua volta, la società è stata rilevata da Cave Germaire spa con sede nel Torinese, da oltre trent’anni leader nell’estrazione, lavorazione e commercializzazione di materiali per costruzioni.

Negli anni sono stati numerosi i progetti pensati per riconvertire quell’area, che rimane iscritta come produttiva sul piano regolatore del Comune di Piovà; alla fine si è trovata una nuova destinazione e diventerà un campo fotovoltaico a terra per la produzione di 700 megawatt di elettricità.

In questi giorni è partita la fase di demolizione, con ruspe in azione che stanno lavorando a tambur battente e per tutti gli abitanti del nord Astigiano rappresenta un significativo cambio di paesaggio. Tanti avevano perso le speranze dopo 60 anni.

Fra coloro che hanno espresso soddisfazione per questo momento “storico” c’è il sindaco di Piovà Massaia, Antonello Murgia. «Non posso che salutare con favore i nuovi lavori nell’area di Gallareto. Dopo decenni di fatiscenza, finalmente ci sarà di nuovo un’attività produttiva a bassissimo impatto. E, tenuto conto che il nostro Comune è socio fondatore della CER Sole Comune, siamo ancora più contenti che sia destinata a produzione di energia rinnovabile».