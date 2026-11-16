L’Anps di Asti ricorda Fiorentino Manganiello a 43 anni dalla sua scomparsa [FOTO]

A quarantatré anni dalla sua tragica scomparsa, sabato mattina, l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione di Asti ha rinnovato il proprio omaggio a Fiorentino Manganiello, collega della Polizia di Stato al quale è stata intitolata una rotonda stradale nei pressi della Questura di Asti.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Questore di Asti, dott. Luigi Mitola, del Vicario Walter De Meo e di don Augusto Piccoli, padre spirituale della Polizia di Stato. Particolarmente significativa la presenza di Marinella Lepre, moglie di Fiorentino Manganiello, che ha condiviso con i presenti questo momento di raccoglimento e di memoria.

Numerosa la partecipazione dei soci e degli iscritti dell'Anps, a conferma del profondo legame che continua a unire l'Associazione alla memoria del collega. Tra gli iscritti presenti anche l'Assessore del Comune di Asti Giovanni Boccia, il Presidente della Sezione Ana di Asti Giorgio Gianuzzi e il Presidente del C.S.V.A.A. Francesco Marzo.

Particolarmente significativa e apprezzata la presenza di tutti i Dirigenti della Questura, intervenuti in uniforme insieme a numerosi appartenenti alla Polizia di Stato in servizio, a testimonianza della vicinanza e della condivisione dei valori che questa ricorrenza rappresenta. Per l'Anps di Asti si è trattato di un appuntamento dal forte valore umano e simbolico, che fa seguito alla cerimonia di intitolazione dello spazio urbano alla memoria di Fiorentino. Una scelta fortemente voluta dall'associazione, affinché il suo nome continuasse a essere presente nella vita quotidiana della città e il suo sacrificio non venisse dimenticato.

Nel corso dell'intervento commemorativo, il Presidente della Sezione Anps di Asti, Salvatore Faita, ha richiamato il significato profondo di due parole: ricordo e memoria. «Il ricordo – ha sottolineato – ci riporta a quel terribile giorno, a momenti che cambiarono le nostre vite e lasciarono dolore, smarrimento e anche la rabbia di non essere riusciti a dare un nome a chi tolse la vita al nostro collega. La memoria, invece, è qualcosa di più grande: è impegno, responsabilità e dovere. È la necessità di trasmettere alle nuove generazioni di poliziotti ciò che è accaduto, ricordando loro di non abbassare mai la guardia e di non dare mai nulla per scontato».

Un passaggio particolarmente significativo è stato dedicato al ruolo della Polizia di Stato nella società: «Siamo e saremo sempre figli del popolo, nati per stare in mezzo alla gente, per proteggerla e difenderla, anche quando questo significa mettere a rischio la nostra stessa vita». La rotonda intitolata a Fiorentino Manganiello non rappresenta soltanto uno spazio urbano, ma un luogo nel quale la memoria può continuare a vivere ed essere trasmessa. Ogni cittadino che vi passerà potrà leggere quel nome e chiedersi chi fosse Fiorentino. Ed è proprio attraverso questo semplice ma importante segno che la sua storia continuerà a essere raccontata anche alle nuove generazioni.

La Sezione Anps di Asti rinnova così il proprio impegno a custodire e tramandare la memoria del collega, nella convinzione che il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita nell'adempimento del dovere debba rimanere patrimonio condiviso dell'intera comunità. La commemorazione si è conclusa con un pensiero rivolto idealmente a Fiorentino: «Non ti abbiamo dimenticato e non ti dimenticheremo mai. Il tuo nome continuerà a vivere nella nostra città e nei nostri cuori».

La giornata è proseguita alla sede delle Poste Centrali di corso Dante, dove, alla presenza del Questore e della moglie di Fiorentino, è stata deposta una composizione floreale inviata dal Capo della Polizia quale ulteriore segno istituzionale di omaggio e vicinanza nel ricordo del poliziotto.