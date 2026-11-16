«Quei bambini tutti ammassati e noi genitori che non abbiamo visto nulla»

Riceviamo e pubblichiamo

Buongiorno, sono una mamma di una bimba di una scuola di Asti (della Cagni per la precisione). Vorrei segnalare quanto successo alla manifestazione per l'inaugurazione dei mercatini di Natale che si è tenuta venerdì 13 novembre in piazza San Secondo.

Nella piazza c'erano centinaia di bambini, le loro maestre e sicuramente qualche genitore ed erano letteralmente ammassati tutti insieme. E la sicurezza che c'era stata garantita?

Ringraziamo che in un periodo di continui allarmi bomba e altro non sia successo nulla perché meglio non pensare a come sarebbe finita! Vorrei inoltre lamentarmi del fatto che ovviamente non si vedeva nulla e mi chiedo che senso abbia avuto.

Con questa mia mail chiedo che venga esposta la nostra preoccupazione (erano tanti i genitori preoccupati per la sicurezza) e anche la delusione per non aver potuto godere di un bel momento con i nostri bimbi.

Mi auguro che se sarà ancora organizzata, verrà pensata meglio perché così non ha senso!

Jessica Mafrici