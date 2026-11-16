Canelli ospiterà la mostra itinerante “Com’eri vestita?” fino al 29 novembre, sabato l'inaugurazione

La Biblioteca “Monticone” di Canelli, da anni impegnata nella promozione di iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere, è pronta ad ospitare la mostra itinerante “Com’eri vestita?”, organizzata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in collaborazione con l’associazione Memoria Viva.

Il taglio del nastro ci sarà sabato 21 novembre, alle ore 16,30, nella Sala delle Stelle della Casa comunale.

L’esposizione, promossa dal Gruppo Amnesty International di Asti e dal progetto SOS donna, dà voce a storie reali di violenza attraverso le testimonianze delle vittime e la ricostruzione degli abiti da esse indossati al momento dell’abuso. Un percorso intenso e coinvolgente che intende contrastare uno dei più radicati stereotipi legati alla violenza sessuale.

«Nel nostro territorio, profondamente segnato da tragici episodi che hanno coinvolto giovani donne vittime di violenza per mano di persone a loro vicine, ci è sembrato particolarmente importante offrire alla comunità un'occasione di riflessione sui modelli culturali, sui pregiudizi e sulle dinamiche che ancora oggi alimentano fenomeni di discriminazione e sopraffazione» ha commentato la presidente della biblioteca, Elena Capra.

Domenica 22 novembre, alle ore 16,30, sempre nella Sala delle Stelle, si terrà un momento di partecipazione civile che coinvolgerà cittadini, associazioni, volontari e rappresentanti delle istituzioni nel reading collettivo “Cari uomini vi chiedo...”, tratto dal capitolo due del libro “La mia parola contro la sua” del magistrato Paola Di Nicola.

La mostra resterà aperta fino a domenica 29 novembre e sarà visitabile gratuitamente, tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle 17,30. Info: 329.7950805