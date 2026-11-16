«La sua vita è stata dalla parte di chi lavora, di chi fatica e di chi ha meno strumenti per difendersi»

Dopo la morte di Giovanni Pensabene, riceviamo e pubblichiamo questo ricordo di Mauro Bosia, esponente della Casa del Popolo e consigliere comunale di Uniti si può

Questa notte Giovanni Pensabene ci ha lasciati, in punta di piedi. Non troviamo ancora le parole per raccontare il dolore improvviso di questa perdita. «Calabrese di montagna», come amava definirsi, era arrivato a Torino per studiare Agronomia. Raccontava di aver scelto quegli studi perché voleva aiutare i contadini del suo paese, Decollatura, che lavoravano tanto e guadagnavano poco o nulla.

In fondo, tutta la sua vita è stata fedele a quella scelta. La volontà di stare dalla parte di chi lavora, di chi fatica, di chi ha meno strumenti per difendersi ha attraversato i suoi studi, la sua attività politica e il suo impegno nelle istituzioni. Ad Asti Giovanni ha attraversato una lunga stagione politica, gli ultimi 40 anni. Prima in Democrazia Proletaria, poi in Rifondazione Comunista. È stato assessore e protagonista di tante battaglie. Con lui, alle elezioni provinciali, raggiungemmo un risultato straordinario, il 16%, un risultato che mai visto prima o dopo.

Giovanni è stato uno di quelli che non hanno mai pensato di leccare i piedi ai partiti per fare carriera. Al contrario, ha cercato di incontrare i partiti quando questi erano capaci di rappresentare le istanze sociali in cui credeva. Per questo non ha mai avuto problemi a uscire, e quando occorreva anche sbattendo la porta. Giovanni si è sempre posto tante domande su dove stare, con chi stare e attraverso quali strumenti portare avanti le proprie battaglie. Per lui la politica veniva prima delle appartenenze, e le idee prima delle convenienze. Non solo non si è arricchito, ma addirittura ha rinunciato a un posto sicuro nel listino del consiglio regionale alle elezioni che hanno visto trionfare Mercedes Bresso nel 2005, visto che non gradiva le dinamiche che si erano create.

Questo non gli ha mai impedito di riconoscere l'importanza della politica nelle istituzioni. Anzi, proprio da amministratore è stato capace di introdurre grandi innovazioni. Come la raccolta differenziata ad Asti, che con lui arrivò al 70%, raggiungendo il suo massimo storico e cambiando in pochi anni il volto della città. Per Giovanni amministrare significava anche questo: avere il coraggio di cambiare le cose, concretamente.

Aveva una conoscenza profonda del territorio e del rapporto tra Asti e il suo contado, uno dei temi che gli sono rimasti più cari fino alla fine. Da calabrese di montagna aveva capito benissimo questa terra di contadini, le sue contraddizioni e le sue fatiche. E non aveva mai dimenticato quella prima ragione che lo aveva spinto a studiare Agronomia: fare in modo che chi coltiva la terra non debba assumersi tutti i rischi per raccogliere, alla fine, così poco.

Quando si è convinto che i partiti non fossero più sufficienti a fare quello che avrebbero dovuto, non ha smesso di fare politica. Ha scelto di costruire qualcosa di nuovo, insieme ad altre persone, dando vita alla Casa del Popolo, assumendosene fino in fondo la responsabilità: come fondatore, come presidente e come militante presente nella vita quotidiana di questo spazio. Non si è limitato a sostenere un progetto politico, ha contribuito a costruire una comunità.

Una comunità che va oltre la politica intesa come attività dei partiti e delle istituzioni, fatta di compagni, militanti e volontari che mettono a disposizione il proprio tempo, le proprie energie e anche le proprie risorse, perché credono che sia possibile costruire un mondo diverso, nel quale non siano soltanto la ricchezza e il potere a muovere le persone e a determinare le loro scelte. Giovanni credeva profondamente in questa possibilità e ha dedicato una parte enorme della sua vita a renderla concreta.

Alla Casa del Popolo abbiamo condiviso vent'anni di battaglie, discussioni, iniziative, manifestazioni e idee per cambiare questa città. Sopratutto vent'anni di rapporti umani, di solidarietà, di lavoro collettivo e di amicizia. Per Giovanni queste cose non erano separate dalla politica: ne erano una parte essenziale.

Giovanni portava nella politica tutto sé stesso. La sua intelligenza, la sua ostinazione, la sua saggezza popolare calabrese, che si era mescolata così bene con quella astigiana. E poi quella sua ironia pungente, capace di condensare in poche parole giudizi politici fulminanti. Come quando, parlando della tangenziale sud-ovest, scrisse semplicemente: «La TSO è da TSO».

Giovanni non ha mai considerato la politica una cosa da lasciare agli altri. Era un impegno quotidiano, una responsabilità, un modo di stare al mondo. Non aveva bisogno di incarichi o di ruoli per continuare a esserci. Il 23 ottobre era ancora in piazza con noi, alla manifestazione degli studenti. Perché per lui stare dalla parte di chi si mobilita, di chi prova a cambiare le cose, era la cosa più naturale del mondo.

È stato un amministratore attento, un militante appassionato, un uomo capace di vedere lontano. Ma soprattutto è stato una persona di grandissima umanità, con cui abbiamo condiviso un pezzo importante delle nostre vite. Oggi è difficile immaginare la Casa del Popolo, le nostre discussioni, le nostre battaglie senza Giovanni. È difficile anche soltanto trovare le parole per salutarlo. Ci stringiamo intorno a Fulvia, A Frank e a Giorgio, la sua famiglia che tanto ha amato, pensando ai tanti amici che insieme a lui hanno scritto una pagina della storia di questa città: in primis Carlo Sottile e Gian Porro.

Ci mancheranno la sua intelligenza, la sua ironia, la sua voce, la sua capacità di tenere insieme le grandi questioni politiche e le cose concrete della vita delle persone. Ci mancherà Giovanni. Tantissimo.

Mauro Bosia - Casa del Popolo e consigliere comunale di Uniti si può